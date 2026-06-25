世界杯2026｜首场淘汰赛对碰揭晓！加拿大南非历史性出线争入16强

美加墨世界杯首场淘汰赛对碰正式诞生！在分组赛压轴战后，东道主之一的加拿大以B组次名晋级32强，将会遇上爆冷夺A组次名的南非；两队同样写下国家队历史，首度杀入世界杯淘汰赛阶段。两支「神奇黑马」将于本周日移师洛杉矶体育场展开生死决斗，争夺16强席位！



枫叶国连创历史

加拿大在分组赛连创佳绩，先后取得队史世杯首分及首胜。虽然在B组压轴战以1:2不敌瑞士只能以次名晋级32强，无缘留在温哥华主场出战淘汰赛，但晋级已缔造历史。中场尤斯达基奥(Stephen Eustaquio)表示：「我们对落败感到愤怒，这证明球队已有强队心态。我们顺利出线，接下来全队会倾尽所有前往洛杉矶迎战。」

南非爆冷挫南韩 周日争创奇迹

南非的晋级过程同样充满戏剧性。在A组最后一轮生死战，南非发挥奇效，以1:0爆冷击退由孙兴民领衔的南韩。加上同组的墨西哥击败捷克，世界排名54位的南非奇迹地以次名抢走另一个出线席位，队史首度跻身淘汰赛。



加拿大与南非在分组赛均录得1胜1和1负，双方历来仅在2007年友赛交手一次（南非胜2:0）。周日的洛杉矶之战，不论哪一方胜出，都将再度改写该国的足球历史，历史性跻身世杯16强。