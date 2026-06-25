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世界杯2026│南非1:0南韩戏剧性次名晋级 太极虎3分排第3前景未卜 墨西哥全胜完美出线

足球世界
更新时间：10:59 2026-06-25 HKT
发布时间：10:59 2026-06-25 HKT

周三(24日)美加墨世界杯A组尾轮出现意想不到的剧情，和波就可以出线的南韩，以0:1不敌南非，赛后跌至第3名，要视乎其他组别的成绩才知道能否成为8支最佳第3名之一。而南非赛前敬陪末席，赢波后力压太极虎及0:3不敌墨西哥的捷克，后上以次名晋级，队史首次于世杯跻身淘汰赛。东道主墨西哥则3战全胜兼不失球，以完美姿态晋级。

南非戏剧性晋级 1:0击败南韩

在尾轮展开前，墨西哥两战全胜已提早出线，南韩3分居次席，捷克和南非各得1分排3、4位。太极虎今场和波肯定晋级，正选名单收起了头2轮表现平平的队长孙兴民，由效力狼队的黄喜灿顶替其位置。他们大部份时间主导比赛，但攻势并不到肉，半场换入孙兴民仍没有太大改善，控制比赛却未能制造具威胁的攻门，反而南非的反击更具威胁，后者于63分钟由马锡高破网领先，最终维持1:0的比数完场。

南非赢波后，以4分升上次席，力压南韩及捷克以小组次名晋级。太极虎跌落第3位，积3分要等待其他组别的结果，才能确定能否成为8支最佳第3名之一取得32强席位。


墨西哥3战全胜完美晋级

另一场东道主墨西哥再次展现实力，半场与捷克互交白卷后，下半场发力即打破僵局，守将马迪奥查维斯于55分近门射入。6分钟后，墨西哥一次精彩的组织，前锋祖利安基洛尼斯左脚射入，将比数拉开至2:0。这支主办国之后再入一球，最终大胜3:0，于A组3战全胜，入6球失0球以完美姿态跻身淘汰赛。

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