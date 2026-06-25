世界杯2026｜巴拉圭不忿阿米朗领红牌 向FIFA投诉比宁咸「掩口说话」求追罚停赛
更新时间：11:05 2026-06-25 HKT
发布时间：11:05 2026-06-25 HKT
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英格兰在世界杯次轮闷和加纳后，阵中球星祖迪比宁咸（Jude Bellingham）竟卷入一宗离奇的投诉风波！巴拉圭足协正式向国际足协（FIFA）递交申诉，指控比宁咸在比赛中与加纳队长佐敦阿休（Jordan Ayew）交谈时「用手掩口」，触犯了今届世杯防范种族歧视的新球例，强烈要求追罚他红牌及停赛！
眼红阿米朗被逐 借新例大造文章
这宗投诉源于巴拉圭国脚米基尔阿米朗（Miguel Almiron）在对土耳其的赛事中，因在冲突中「掩口说话」兼涉嫌种族侮辱对手，被直接出示红牌。巴拉圭足协认为执法大细超，赶在48小时期限内向FIFA发难，指控比宁咸同样「掩口说话」，要求一视同仁追罚这位英军中场停赛一场。
哥连拿：友好交谈不受限
然而，巴拉圭这次投诉恐是徒劳。FIFA裁判委员会主席哥连拿（Pierluigi Collina）赛前已详细解释新例尺度：「球员绝对可以继续用手掩口交谈，前提是对话必须是友好的。但如果对话带有冲突和对抗性，掩口就意味著试图隐藏错误言行，这时的惩罚才是红牌。」
从画面可见，比宁咸与佐敦阿休在赛后温馨相拥，两人的掩口交流显然是友好对话，不涉任何冲突。当值球证及VAR亦未有介入。巴拉圭今次「拉人落水」的投诉，预料难以动摇比宁咸的参赛资格，只会沦为一场闹剧。
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