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世界杯2026│云尼斯奥斯连续3场有士哥 终成熟撑起锋线 罕有头槌建功有礼物

足球世界
更新时间：10:26 2026-06-25 HKT
发布时间：10:26 2026-06-25 HKT

巴西锋将云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)周三C组尾轮又有入波，梅开二度领军3:0大胜苏格兰，以小组首名晋级32强。这名向来具争议性的25岁翼锋在今届世杯绯于成熟，连续3轮小组赛有入波之余，还撕掉容易暴怒和踢法挑衅性的缺点，撑起森巴锋线。同时他今仗罕有地头槌建功，赛后笑言会得到教练安察洛堤赠送礼物。

云尼斯奥斯梅开二度

头两轮分组赛各入1球的云尼斯奥斯，今场开赛7分钟就近门射入先开纪录。此子于22分钟再将皮球送入网，但于争议下被VAR推翻，幸好其情绪没有被影响，到上半场补时3分钟接应中场般奴古马雷斯的传中，近门顶入梅开二度，并带领巴西赢3:0，小组2胜1和以首名晋级。

3场入4球 纪律佳不再做计时炸弹

这名效力皇家马德里的25岁锋将，今届世杯场场有士哥，3仗合共累积4球，并悉数成为比赛的最佳球员，成为巴西锋线尖刀。事实上此子过往容易被敌将掀动情绪，踢法和庆祝动作又具挑衅性，容易暴怒成为球队计时炸弹，场上表现亦受到影响。他在上届卡塔尔世界杯和过去2次美洲国家杯都表现平平，未能兑现外界预期成为球队尖刀，但今届世杯终于成熟，以更直接和简洁的踢法交出好表现，3仗12次起脚入4球，平均每3次射门就有一球进帐，效率高企。

安帅承诺头槌入波送礼物

巴西教练安察洛堤亦大赞他：「我从未怀疑过他以怎样的状态迎接今届世杯。对他来说，为国家队效力是一种荣誉。他表现非常出色，还取得一个入球，这对他来说非常罕见。」由于此子向来甚少头槌入波，他笑言曾在皇马与他合作多年的安帅曾指他不会用头建功，所以用礼物打赌：「我今场取得头槌入球，这涉及我向教练的承诺。他当时跟我说不可能(头槌入波)，还说如果我入了，就送我一份礼物，所以我现在等待着这份礼物。」

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