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世界杯2026│波斯尼亚锁定做最佳第3名 队史首次晋级淘汰赛

足球世界
更新时间：09:35 2026-06-25 HKT
发布时间：09:35 2026-06-25 HKT

波斯尼亚周三(24日)在美加墨世界杯B组尾轮3:1击败卡塔尔，与东道主之一加拿大同样累积4分，在对赛成绩相同下，因得失球差较差仅得第3名。然而由于C、D、I和J组第3名的成绩肯定不及他们，所以这支第2次参加决赛周的欧洲国家确定成为8支最佳第3名之一，锁定32强席位，首次跻身淘汰赛。

尾轮赢卡塔尔够分入32强

今场波斯尼亚凭中场阿拉积比高域和锋将艾敏马历各入一球，加上卡塔尔门将阿般拿达的乌龙球赢3:1，与同日以1:2不敌瑞士的加拿大同得4分。在同分先计算对赛成绩、对赛得失球差下，双方于首轮赛和1:1，要以小组得失球差分高下，加拿大的得失球为正5球，波斯尼亚就是负1球，前者成为小组亚军，后者仅得第3未能直接出线。

C、D、I和J组第3名未能超越他们

然而4分和负1球得失球差的成绩，已足够让波斯尼亚第2次参加世杯就跻身淘汰赛。皆因C组完成所有比赛后，第3名的苏格兰仅得3分落后他们；I组的第3名无论是塞内加尔或伊拉克，最多亦只得3分无法超越，加上D组及J组的第3名就算取得4分也好，得失球差亦肯定比他们差，在4组的第3名排名比他们差的情况下，确定成为8支最佳第3名之一获得32强席位。

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