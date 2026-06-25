Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│尼马时隔981日再现世杯赛场 出场14分钟创造3次入球机会 赛后激动落泪

足球世界
更新时间：09:12 2026-06-25 HKT
发布时间：09:12 2026-06-25 HKT

巴西周三(24日)于C组尾轮3:0大胜苏格兰，以小组首名出线之余，同时收到队史入球王尼马(Neymar)回归亦有好表现的振奋消息。这名34岁锋将伤瘉后备上阵，时隔981日再次踏足世杯舞台，今仗披甲短短14分钟已创造3次入球机会，仅次于两名队友，赛后亦激动落泪。

后备上阵14分钟创造3次入球机会

尼马头两轮因小腿伤患倦勤，今仗终于康复回归。他在76分钟入替马菲奥斯根夏，相隔981日再于世杯赛场亮相，对上一次就是2022卡塔尔世杯8强，当时他踢足120分钟并攻入一球，可是球队互射12码不敌克罗地亚。这名累积入79球的巴西队史入球王，披甲短短13分钟创造3次入球机会，还有24次触球，1次命中目标的攻门，以及1次夺回控球权，以阔别国家队近3年来说，表现已经收货。

历尽艰辛回归 激动落泪

此子在上届世杯后饱受伤患困扰，经历沙特阿拉伯球坛的失败之旅后，为争取参加今届世杯毅然回归巴西球坛加盟母会山度士，但未能连续上阵而一直被教练安察洛堤弃用，最终在争议声下入选世杯大军。如今几经辛苦才重踏世杯赛场，难怪他赛后激动落泪。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
15小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
19小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
19小时前
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
突发
1小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
17小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
21小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
18小时前
麦明诗罕晒一岁仔正面「神复制」盛劲为 公开嘲老公身形 网民错重点狂盯一部位
麦明诗罕晒一岁仔正面「神复制」盛劲为 公开嘲老公身形 网民错重点狂盯一部位
影视圈
14小时前