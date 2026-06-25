世界杯2026│尼马时隔981日再现世杯赛场 出场14分钟创造3次入球机会 赛后激动落泪

巴西周三(24日)于C组尾轮3:0大胜苏格兰，以小组首名出线之余，同时收到队史入球王尼马(Neymar)回归亦有好表现的振奋消息。这名34岁锋将伤瘉后备上阵，时隔981日再次踏足世杯舞台，今仗披甲短短14分钟已创造3次入球机会，仅次于两名队友，赛后亦激动落泪。

后备上阵14分钟创造3次入球机会

尼马头两轮因小腿伤患倦勤，今仗终于康复回归。他在76分钟入替马菲奥斯根夏，相隔981日再于世杯赛场亮相，对上一次就是2022卡塔尔世杯8强，当时他踢足120分钟并攻入一球，可是球队互射12码不敌克罗地亚。这名累积入79球的巴西队史入球王，披甲短短13分钟创造3次入球机会，还有24次触球，1次命中目标的攻门，以及1次夺回控球权，以阔别国家队近3年来说，表现已经收货。

历尽艰辛回归 激动落泪

此子在上届世杯后饱受伤患困扰，经历沙特阿拉伯球坛的失败之旅后，为争取参加今届世杯毅然回归巴西球坛加盟母会山度士，但未能连续上阵而一直被教练安察洛堤弃用，最终在争议声下入选世杯大军。如今几经辛苦才重踏世杯赛场，难怪他赛后激动落泪。