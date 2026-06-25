世界杯2026│最佳第3名点计数？ 连教练职员红黄牌都计埋 一文睇清计算方法

今届美加墨世界杯增至48队，淘汰赛亦加入32强，分组晋级赛制与过往不同。12个小组除了首两名晋级外，8组的最佳第3名都可出线，只有16队会被踢走。而小组同分计算方法与以往不同，先计算对赛成绩，再计算对赛得失球差等；而最佳第3名同样先计该队在所属小组的积分，相同就直接计得失球差，之后计得球、公平竞技分。值得一提，操行分不单计算球员的红、黄牌，连教练职员的红黄牌都会计埋﹗

分组同分计算方法(依次序)

1. 对赛成绩

2. 对赛得失球差

3. 对赛得球

4. 小组得分球差

5. 小组得球

6. 公平竞技分(黄牌扣1分、两黄一红扣3分、直接红牌扣4分、一黄加一红扣5分)

7. 最近一次的世界排名

8. 再之前一次的世界排名，直至分出高低为止

最佳第3名情况

12组中8组成绩最好的第3名可以出线，根据之前有相同条例的欧洲国家杯和亚洲杯，取得4分的球队基本上稳夺出线权，3分球队料数目众多，就会由上表第4点开始计算。由于最佳第3名同分先计算小组得分球差，所以预计牵涉的球队在尾轮就算落后也好，都未必会努力争取平反败局，因为要避免再失球令得失球情况更差。

公平竞技分准则

由于小组得失球差、得球数目容易相同，有望要以第6点的公平竞技分去分排名。公平竞技分不单止计算球员，还包括教练和职员的红黄牌数目，国际足协在世杯官网就在积分榜旁边加入「球队职员操行积分」，让球迷可以即场查询了解情况。

苏格兰于C组以3分取得第3名，要等其余组别的赛果才知能否晋级。路透社

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苏格兰于C组1胜2负，球迷感到失望。路透社

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