世界杯2026｜巴西3:0炒苏格兰夺首名 携摩洛哥双双晋级 尼马复出惹哄动

世界杯C组迎来第三轮分组赛的终极一战，出线与首名之争斗到最后一刻。最终「森巴兵团」巴西以3:0大胜苏格兰，与同日以4:2反胜海地的摩洛哥双双取得7分，巴西凭得失球优势力压对手首名出线。今仗吞下三蛋的苏格兰排小组第三，仍保留晋级希望。

森巴兵团力争首名 云尼斯奥斯头顶脚踢

足球王国巴西于C组首轮与摩洛哥赛和1:1，表现一度令人失望，犹幸上仗面对「鱼腩部队」海地时进攻火力有所改善。赛前巴西与摩洛哥同积4分，巴西仅以得失球差优势暂列榜首；若要确保以首名出线，巴西今仗不仅要全取三分，更要尽量争取「数糊」扩大净胜球优势。

面对苏格兰，巴西开赛即展现强烈争胜心，大举压上施压。战至7分钟，苏格兰后防随即「送大礼」，中坚麦坚拿（Scott McKenna）在后场试图组织攻势时惨遭拉恩域陀（Rayan）逼抢截走皮球，皮球辗转落到云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）脚下，这位皇马翼锋冷静地扭过门将根恩（Angus Gunn），轻松射入空门先开纪录。

23分钟，苏格兰后防再次出现漫不经心的失误，云尼斯奥斯从后插上截断传球，单刀推射破网。正当巴西球员疯狂庆祝之际，球证经VAR覆核后，裁定云尼斯奥斯抢截时犯规在先，入球无效，令巴西惨「食诈糊」。不过巴西并未气馁，随后在前场成功反抢，般奴古马雷斯（Bruno Guimaraes）右路送出一记落点极佳的传中，门前触觉敏锐的云尼斯奥斯入楔远柱，高高跃起头槌破网，助巴西扩大优势。

换边后，巴西攻势依然凌厉。战至60分钟，森巴兵团展现出速度与细腻兼备的默契配合，般奴古马雷斯送出一记极具穿透力的「手术刀」直线妙传，马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）接应后冷静射入，将比数拉开至3:0，并奠定胜局。

值得一提的是，此前一直因伤缺席的超级巨星尼马（Neymar）在76分钟入替入球功臣根夏。当这位身披10号球衣的王牌踏入迈阿密球场草地一刻，全场掌声雷动！这是尼马时隔980天再度披上国家队战衣，亦是他今届世界杯的首次亮相，为球队注下强心针。

海地破52年入球荒 摩洛哥尾段发力反胜4:2

同组另一场赛事，赛前两战皆北、已笃定出局的海地却爆发出惊人斗志。面对必须争取大胜的摩洛哥，海地在开赛10分钟便震惊全场！兰尼约瑟夫（Lenny Joseph）接应传中并以一记潇洒的后踭撞入，为海地先开纪录！这不仅是海地球员今届的惊喜之作，更是国家队自1974年对阵阿根廷入波后，相隔近19,000日的世界杯首个入球。

立足未稳的摩洛哥随即如梦初醒展开狂攻。战至39分钟，摩洛哥左路传中，海地门将柏施迪（Johny Placide）扑出不远，伏兵门前的夏基美（Achraf Hakimi）把握机会将皮球送入网窝，追成1:1平手。然而好戏在后头，仅仅4分钟后，海地的威尔逊伊斯多（Wilson Isidor）突施冷箭，右脚轰出一记势大力沉的「世界波」直飞左上角，再次为海地取得2:1领先。不过摩洛哥展现出强大韧性，短短3分钟后策动快速反击，由伊斯美沙巴利（Ismael Saibari）于禁区内冷静施射破网，闪电追成2:2完半场。

下半场战况依然胶著，直至78分钟摩洛哥终于打破僵局！禁区内一片混战中，拉希米（Soufiane Rahimi）在人群中把握「执死鸡」机会起脚破网，为「阿特拉斯雄狮」射入反超前3:2的宝贵一球。战至89分钟，基森美耶辛尼（Gessime Yassine）在底线前将皮球救回并送出传中，拉希米门前轻松撞射梅开二度，为摩洛哥锁定4:2胜局。

总结C组最终形势，巴西与摩洛哥同积7分携手晋级，巴西凭借净胜球优势力压对手夺得小组首名，摩洛哥次名出线。至于今仗失3球的苏格兰以3分排小组第三，仍保留以「最佳第三名」晋级的希望；海地则三战皆北包尾出局。

巴西C组头名出线之后，将会在下一圈对阵F组的第二名，而摩洛哥将会对上F组的第一名。不过F组的局势目前扑朔迷离，荷兰和日本同积4分位列前二，瑞典积3分紧随其后，这意味著巴西和摩洛哥的对手将会在这三个国家之间产生。