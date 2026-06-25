世界杯2026｜瑞士2:1挫加拿大夺首名双双出线 波斯尼亚排第三仍晋级在望 卡塔尔包尾出局

世界杯分组赛B组迎来终极一战，出线席位争夺战斗到最后一刻！瑞士凭借下半场的「闪电战」以2:1力克东道主加拿大，三战累积7分强势以首名晋级；另一边厢，波斯尼亚虽然以3:1大炒卡塔尔，与加拿大同积4分，因得失球差饮恨位居小组第三。至此瑞士和加拿大将携手出线，波斯尼亚手握4分仍有较大机会出线，而卡塔尔则黯然出局。

瑞士下半场闪击 2:1力挫东道主

B组形势紧凑，瑞士与加拿大赛前同得4分，惟加拿大得失球较佳暂居榜首，意味瑞士今仗必须全取三分方能夺得首名。上半场瑞士虽占有高达七成控球率，却陷入「老鼠拉龟」的困局，半场双方互交白卷。

易边后风云突变，下半场开赛仅40秒，祖汉文森比（Johan Manzambi）右路传中，鲁宾华加斯（Ruben Vargas）接应并以一记强劲地波破网，为瑞士先开纪录。打开缺口的瑞士在场上如鱼得水，战至57分钟，比列安保路（Breel Embolo）妙传予文森比，后者起脚低射远柱建功，加拿大门将欲救无从。这亦是文森比今届决赛周的第3个入球，更是他为国家队上阵15场以来的第6球。

落后两球的加拿大随即变阵，换入庞马斯大卫（Promise David）立竿见影。他入替仅数秒，即接应拿芬沙列巴（Nathan Saliba）的传送，首次触球便顺利破网追近1:2，比赛尾段加拿大进攻如潮水，曾有几次破门良机，可惜球队最终仍未能平反败局。加拿大虽然败仗，但依然携手瑞士锁定32强的席位。

迪斯高迎150顶喼帽 波斯尼亚手握4分晋级在望

至于同时开打的另一场赛事，力争大胜的波斯尼亚早早确立优势。29分钟，18岁小将阿拉积比高域（Kerim Alajbegovic）右路推大位狂抽近柱得手，精彩地打破僵局。卡塔尔随后「屋漏偏逢连夜雨」，迎来国家队第150顶「喼帽」的波斯尼亚老将迪斯高（Edin Dzeko）凌空垫射，逼使卡塔尔守将苏坦艾比历克（Sultan Albrake）自摆乌龙。不过卡塔尔在上半场结束前扳回一球。战至80分钟，艾敏马历（Ermin Mahmic）再下一城锁定3:1胜局。

波斯尼亚将士用命大胜一场，最终与加拿大同积4分，仅因得失球差屈居小组第三。根据今届赛制，8支成绩最佳的小组第三名球队将可晋身32强，手握4分的波斯尼亚在竞争中占据极大优势，晋级淘汰赛可谓高唱入云。