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世界杯2026│巴西明日清晨斗苏格兰 安察洛堤确认尼马复出 「他会帮到球队」

足球世界
更新时间：18:25 2026-06-24 HKT
发布时间：18:25 2026-06-24 HKT

美加墨世界杯今晚开始进开分组最后一轮赛事，每组的两场比赛都会同时间举行，C组就在香港时间周三清晨6点上演，其中一场就是巴西对苏格兰。森巴军团教练安察洛堤透露，头两轮因伤缺阵的尼马(Neymar)今场可以复出，并指以他的经验和能力，肯定会帮到球队。

尼马克服小腿伤患可以上阵

巴西队史首席射手尼马因小腿肌肉伤患，在C组头两轮都因伤倦勤，但他在过去几日已全面复操，教练安察洛堤指今场尾轮对苏格兰可以复出：「他可以上阵。他在这周的训练情况很好，亦已经为这场比赛做好准备。」由于正选翼锋拉芬夏比洛尼拉伤大腿腿筋未能披甲，尼马预计会得到上阵时间，安帅表示：「他会和其他球员一起陪场，大家都很高兴他回来。」

巴西仍未确定晋级

森巴军团目前于C组以4分排榜首，与次席摩洛哥同分，较对手苏格兰多1分，仍未肯定可以晋级淘汰赛。安察洛堤指尼马回归正是最佳时机：「他会带来帮助，同时也会带来经验和对比赛的理解。同时他在帮助年轻球员方面，一直都做得很好。」

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