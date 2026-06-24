世界杯2026‧预告｜东道主墨西哥对捷克和波已确保首名出线 巴西要争首名仍需大炒苏格兰

美加墨世界杯今天开始进行最后一轮分组赛，故同组比赛会安排在相同时间开波。主办国之一的墨西哥于A组已稳出线，今仗赛和捷克便可确保首名晋级32强。而足球王国巴西于C组虽暂居榜首，但要以首名出线今仗对苏格兰仍要争取大捷。至于B组瑞士对加拿大上演小组首名之争。

瑞士 VS 加拿大(Now 616/618 凌晨03:00直播)

波斯尼亚 VS 卡塔尔(Now 617/619 凌晨03:00直播)

瑞士(左)上仗击败波斯尼亚。路透社

瑞士(左)上仗击败波斯尼亚。路透社

加拿大上仗大胜卡塔尔。路透社

加拿大上仗大胜卡塔尔。路透社

B组瑞士与加拿大赛前同样两战1胜1和得4分，而加拿大得失球较佳暂居榜首，所以，瑞士要争首名今仗需要全力争胜。而瑞士队长格列沙加今届表现麻麻，瑞士要赢波他今仗的演出必须改善。

另一边厢，波斯尼亚与卡塔尔同得1分排第3、4位，要争以最佳第3名出线务必全取3分。论实力波斯尼亚应在卡塔尔之上，尤其后者的豆腐防线于上仗对加拿大狂失6球形同虚设，今仗恐怕难抵挡有祖禾卢杰压阵的波斯尼亚锋线。

苏格兰 VS 巴西(Now 616/618 早上06:00直播)

摩洛哥 VS 海地(Now 617/619 早上06:00直播)

足球王国巴西于C组首轮与摩洛哥赛和1:1表现令人失望，尤幸在上仗对鱼腩海地进攻方面有所改善，云尼斯奥斯祖利亚重拾射手本色和马菲奥斯根夏更梅开二度。今仗巴西正好利用云尼斯奥斯的速度去攻破苏格兰的硬朗防线。

至于摩洛哥仅得失球不及巴西排小组次席，今轮对已笃定出局的海地，必定尽量争取大捷，以备与巴西计算得失球争小组首名出线。

南非 VS 南韩(Now 616/618 早上09:00直播)

捷克 VS 墨西哥(Now 617/619 早上09:00直播)

主办国之一的墨西哥于A组两战全胜已经稳夺出线32强资格，今轮对捷克只要和波拿1分便可确保首名出线。对手捷克上仗对南非久攻之下未能拉开比数，更因后防失误被追和，攻守表现同样麻麻，实无力当墨西哥难路虎。

同组，南韩实力与拚劲都在南非之上，今仗赢波出线应该不成问题。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯2026赛程。

2026世界杯赛程。

2026世界杯赛程。

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世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。