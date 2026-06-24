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世界杯2026│C朗加入5大神锋有份 今届21次梅开二度 已超越上届总数

足球世界
更新时间：16:10 2026-06-24 HKT
发布时间：16:10 2026-06-24 HKT

今届美加墨世界杯完成了分组赛头两轮共48场赛事，入球多之余，21次有球员单场入2球或以上，已超越去届的20次。当中5大神锋美斯(Lionel Messi)、艾宁夏兰特(Erling Haaland)、基利安麦巴比(Kylian Mbappe)、哈利卡尼(Harry Kane)和C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)，都试过梅开二度，多场比赛都成为入球盛宴。

21次梅开二度 超越上届总数

梅开二度在今届世界杯几乎日日出现，48场已进行的比赛中，21次有球员单场入2球或以上，比上届卡塔尔世杯多1次，当中阿根廷球王美斯和加拿大前锋约拿芬大卫更试过单场入3球，追平上届帽子戏法的次数。而5大锋将齐齐试过起孖的滋味，当中美斯一场戴帽一场梅开二度；麦巴比和夏兰特就2次起孖；C朗及哈利卡尼就各1次梅开二度。

5大神锋都试过单场入2球

目前已有18位球员单场入2球或以上，除5大神锋外，还有巴西前锋马菲奥斯根夏、西班牙锋将奥耶沙巴尔、日本射手上田绮世、德国锋将夏维斯等名将，亦有新西兰的伊利亚祖斯、瑞士文森比等名不见经传的球员。而以小组计算，12个分组中只有A组没有球员单场入2球或以上，I组因为有麦巴比和夏兰特，4场比赛出现了5次梅开二度。

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