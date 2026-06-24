世界杯2026｜C朗起孖心情靓爆！记者会变「员工大会」两记者要求加薪借车

葡萄牙在世界杯次轮以5:0大胜乌兹别克，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅开二度走出首仗低潮，赛后心情大靓。在新闻发布会上，两名记者向C朗要求加薪和借车。原来两人是C朗刚入股的媒体的记者，C朗非但没有介意，更与两人大开玩笑，与首场和波后记者会气氛沉重形成强烈对比。

现场争取福利 记者：老板几时加人工？

提问的两名记者来自拉美串流平台 LiveMode。由于C朗在2026年5月正式入股该公司，变相成为两人的老板。发布会上，一名记者抢到话筒后笑著向C朗表示：「技术上你现在是我们老板。首先，你是世上最好的老板；其次，我们几时能找你谈谈加薪？」另一人亦凑热闹：「老板，公司能提供车子吗？你车库里随便一驾都可以。」

面对记者的「突袭」，C朗露出了灿烂笑容，大方幽默地回应：「今天是个开玩笑的好日子，我就喜欢这种幽默感。上一场比赛（和波后）可不是开开玩笑的时候，但今天可以。」

走出「世界要我退役」阴霾 冷静看「美C大战」

C朗坦言，首战后的批评让他度过了艰难而黑暗的一周，感觉全世界都觉得我要退役了。但他强调自己始终相信努力，并感谢队友支持。他还不避嫌谈及有可能在今届世界杯与美斯合演梦幻对决，C朗表示：「现在谈这个还太早，但如果真的发生，那绝对会是顶级对决。下一场对哥伦比亚会很艰难，但我们已实现阶段目标：我取得入球，球队整体状态亦非常好。」