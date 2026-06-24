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世界杯2026│加纳巫师施法成功？ 哈利卡尼19次触球创大赛新低

足球世界
更新时间：12:54 2026-06-24 HKT
发布时间：12:54 2026-06-24 HKT

英格兰队长哈利卡尼周二(23日)迷失球场，在美加墨世界杯L组次轮面对加纳时全场仅得19次触球，是他个人历来于国际大赛的单场新低。卡尼比起首轮梅开二度可说判若两人，短短6日演出截然不同，难免联想到加纳著名巫师邦萨姆赛前指已向卡尼施法，会限制他发挥的说法。

卡尼19次触球创新低 失黄金机会

哈利卡尼今场踢出个人最差的国际大赛，全场踢足90分钟只得19次触球，是他6次参加世界杯和欧洲国家杯以来，踢足整场比赛而触球最少的一次。同时他今场3次射门仅1次命中目标，错失1次黄金机会，离门6码抽射高出，他自己形容这样的机会10次有9次射入，英军主教练杜曹亦指解释唔到：「那是一个明确的入球机会，是绝佳机会。」

巫师邦萨姆赛前指曾向C朗施法

卡尼突然状态大滑，或许真的受到加纳著名巫师邦萨姆的影响。后者赛前2日受访时表示，已向卡尼施法，限制他场上的发挥，他当时说：「我正在对哈利卡尼做一些事情。此前我已经证明过自己的能力，所以我知道该怎么做才能限制他。我因自己的预测而闻名，我并不是希望他遭遇严重伤病，只是希望他在面对我的国家时受到一定影响。我会做好自己的事情，帮助加纳。」邦萨姆曾声称自己在2014件世界杯期间，令到C朗受膝伤困扰。

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