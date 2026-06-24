世界杯2026│C朗机灵让罚球权俾文迪斯射入 比入波更开心：「我地一齐呃龙门」

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)周二(23日)对乌兹别克大发神威入2球外，还非常机灵，2次处理罚球都具有心思。其中一次是上半场于危险地带得到罚球，C朗装腔作势伸呼吸准备主射，但左闸纽奴文迪斯(Nuno Mendes)突然冲前劲射破网，这名41岁老将赛后兴奋指「早和文迪斯夹计呃门将」。

C朗扮主射欺骗对方门将

当葡萄牙在危险地带获得罚球时，C朗拿度惯常直射向龙门。然而这名41岁老将借此习惯欺骗乌兹别克门将尼马度夫(Abduvakhid Nematov)，他如往常般在主射门大力深呼吸，再以凌厉眼神瞄向球门，此时身旁的纽奴文迪斯突然加速左脚劲射，角度不算刁钻，但尼马度夫未料到有此一著而反应不及，皮球应声破网。

The keeper leaning left in anticipation of Ronaldo’s shot just shows how good the fake was😭 pic.twitter.com/vh1HOiJ749 https://t.co/8clVfVMILw — AB⚕ (@AbsoluteBruno) June 23, 2026

与文迪斯夹计比入波更开心

C朗赛后谈及这次罚球组织时，比入波更开心：「我本来打算自己主射那个罚球，但我告诉文迪斯『我们来欺骗门将，他会以为是我。你大力射门，肯定能入波。』我在赛前就说过，我们应该由始至终都保持团结，我们能控制内部因累，但外部因素很难控制。球队的目标，就是其他人都能够取得入球。」