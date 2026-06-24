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世界杯2026｜哥伦比亚1:0击败刚果民主共和国 两战全胜提早晋级32强

足球世界
更新时间：12:01 2026-06-24 HKT
发布时间：12:01 2026-06-24 HKT

哥轮比亚周二于美加墨世界杯K组次轮，大部份时间围攻刚果民主共和国之下，虽然只靠丹尼尔蒙路斯的入球小胜1:0，但两战全胜足以确保稳夺小组首两名的出线32强淘汰赛席位。

哥伦比亚甫开赛即抢攻，4分钟路尔斯苏亚雷斯接应左路传中近门施射，皮球被刚果民主共和国门将马柏斯挡横，丹尼尔蒙路斯远柱后上面对空门，可惜来迟一步未能射中皮球。两分钟后，轮到丹尼尔蒙路斯接应左路传中，12码点附近头槌攻门，门将马柏斯将球挡出不远，蒙路斯冲前补中，可惜球证判其越位在先白吃「诈胡」。

丹尼尔蒙路斯后上建功

一轮边路侧击无效，哥伦比亚11分钟由占士洛迪古斯禁区顶施放冷战，又过不到马柏斯十指关。哥军锋线王牌路尔斯迪亚斯，16分钟禁区中路起脚同样被马柏斯救出，为刚果民主共和国半场保住0:0和局。

迪亚斯诈胡梅开二度

换边后，哥伦比亚终于76分钟打破僵局，蒙路斯接应队友妙传，后上于禁区右边左脚施射入网。两分钟后，队友路尔斯迪亚斯接应长传推过敌卫于禁区内射入网，可惜被罚推人在先入球无效。迪亚斯再接再励，80分钟接应直线于左边推入禁区，成功射破马柏斯的十指关，但又被判越位，4分钟内「诈胡」梅开二度。哥军之后未再有进帐，最终小胜1:0，两战全胜提早一轮笃定晋级32强。

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