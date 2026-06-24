世界杯2026｜莫迪历迎国家队200场里程碑 跻身史上第4人写下不朽传奇

年届40的克罗地亚传奇中场球星莫迪历（Luka Modric），在周二的世界杯分组赛次轮，迎来了其职业生涯史诗级的一刻，达成代表国家队上阵200场的里程碑。莫迪历亦成为足坛历史上，第4位达成男子国家队200场出赛壮举的球员，并肩美斯（Lionel Messi）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）！

历史第4人！与C朗、美斯并肩入殿堂

今场世界杯次轮焦点战，除了克罗地亚顺利全取三分外，全世界球迷的目光都聚焦在莫迪历身上。这是他第200次身披克罗地亚红白格子战衣出战，让他加入了由葡萄牙球王C朗拿度、阿根廷球王美斯以及科威特传奇球星阿穆达华（Bader Al-Mutawa）组成的超凡殿堂，成为男足历史上第四位「双百会」成员。

赛后，克罗地亚足总在更衣室为他准备了特别版的「200」号球衣，一众队友更兴奋地在场上合力将这位国家英雄高高抛起，场面温馨而激动。

莫迪历感言骄傲幸福：身穿最美丽球衣是不可思议

莫迪历在赛后难掩激动与自豪之情，他说：「身穿这件最美丽的球衣达到200场是不可思议的，我为此感到无比骄傲和幸福。老实说，我从没想过能达到这个数字。我要感谢所有和我一起走过这200场比赛的人，从历任教练到前任和现任队友，是他们帮助了我，让我的国家队生涯变得有意义。」

莫迪历更庆幸今次的里程碑能够以胜仗庆祝，弥补了当年百场里程碑时遗憾打和芬兰的宿怨：「感谢上帝，这次幸运之神在我们这边，我们拿到了极为重要的三分。」

坦言赢得紧张 盼胜仗助球队找回自信

谈到今场以1:0险胜巴拿马的过程，莫迪历坦言球队踢得有些绑手绑脚：「我们踢得有些紧张，不够放松，因为我们深知这场比赛的重要性。这场胜利对我们的自信心有极大帮助，能让我们变得更好，我希望这场胜仗能成为球队今届赛事的转捩点。」

