世界杯2026│C朗谈与美斯对决是「顶级交手」 葡萄牙、阿根廷4种情况相遇 最快8强

葡萄牙凭队长C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)梅开二度，5:0大胜乌兹别克，在K组累积4分出线形势大好。有记者赛后问C朗有否想过在淘汰赛面对由宿敌美斯(Lionel Messi)带领的阿根廷时，他大方回应指是「顶级对决」，而根据抽签形势，葡军和阿根廷有4种情况会碰头，最快是在8强。

C朗谈与美斯对决是「顶级交手」

C朗赛后于记者会和球员通道接受记者访问，多次被问及宿敌美斯在周一梅开二度的问题，他曾回应「我不关心美斯」，亦试过直接跳过问题。另有记者问他有否想像过与阿根廷交手，他就回应：「好吧，我不知道该怎样回答你，因为这个问题......没甚么意愿。但好吧......那是顶级对决。」

葡萄牙、阿根廷4种情况相遇

事实上竞争近20年的C朗和美斯，从未在世界杯舞台交手，球迷都期待两人在今届相遇。根据淘汰赛形势，葡萄牙和阿根廷有4种情况相遇。现时阿根廷已确定成为H组第1，如果葡萄牙最终成为K组冠军，两队就会于8强相通；葡军若以最佳第3名的身份出战，4强才有机会面对阿根廷；如他们取得K组次名，到决赛才会遇上阿根廷上演梦幻对决。最后一种可能性是葡军次名，他们和阿根廷一路晋级但在4强双双出局，就会在季军战相遇。

