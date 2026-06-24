世界杯2026｜比宁咸破朗尼最年轻50帽纪录却「黑面」 自认不配获今场最佳球员奖

英格兰在世界杯次轮0:0闷和加纳，中场核心祖迪比宁咸（Jude Bellingham）正选上阵，以22岁359日之龄超越名宿朗尼（Wayne Rooney，23岁159日），成为英格兰男足史上最年轻达成50次「喼帽」的球员。然而，这位皇马巨星赛后却毫无喜色，获选为今场最佳球员的他更直言自己受之有愧！

缔最年轻50帽纪录 比宁咸惭愧拒领奖

比宁咸今仗正选迎来第50顶「喼帽」，写下英军新历史。不过，他在赛后接受国际足协访问时，对获选全场最佳球员感到惭愧，他说：「老实说，我不配拿这个奖。这应该颁给加纳的防守球员，他们的防守太出色了。我在比赛中很难投入节奏，虽然感激投票给我的球迷，但对方的表现更值得拿奖。」

叹英军患「次战综合症」

对于英军在首轮大胜后随即失分，比宁咸无奈慨叹：「一如既往，英格兰又患上『次战综合症（Second-game fever）』。赢了首场，第二场就和波。不过这没关系，对手为了一场能出线的和局而战，战术非常成功，这很公平。」英格兰失分后，需要在最后一轮迅速重整旗鼓。