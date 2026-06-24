世界杯2026｜门前失机连累英格兰和波 哈利卡尼「不可能每次都射入」

周二世界杯L组次轮英格兰对加纳，英军全场占得72%的控球，兼成功制造多达19次射门之下，最后因前锋多次失机，包括队长兼射手哈利卡尼（Harry Kane）在比赛尾段错失了一记门前的绝杀黄金机会，遭逼和0:0，错失提早笃定首名出线机会。哈利卡尼无奈表示：「这种球十次有九次能射入，亦深知不可能每次都射入。」

杜曹：空间太小运气欠佳

英军今仗虽然占得压倒性的72%控球权，但面对加纳极具纪律性的钢铁防线，进攻显得一筹莫展。主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后亦坦言卡尼今仗踢得吃力：「对方的防守非常有决心和纪律。卡尼今仗未能如我们预期般频繁参与进攻，但那是因为对方的防守收得太紧了，场上根本难以找到空间。而他仅有的几次机会，也确实缺少了一点运气。」

卡尼感叹：前锋总会遇到这样的日子

英格兰全场最大的机会出现在临完场前，皮球正好落到近门无人看管的卡尼脚下，岂料这位平日门前极其冷静的首席射手，起脚时竟然未能压住皮球，将这个黄金绝杀球一脚送上了看台！

痛失致胜球的卡尼赛后极为沮丧，并说出了他的心声：「我一直在等待这样的机会降临。作为前锋，在这种艰难的比赛中，你只能一直等待皮球弹到你面前。当时球真的落下来了，但我只是没能压住皮球。老实说，我对自己很有信心，这种机会我通常十次有九次都能射入，但现实就是如此。我当了前锋这么多年，深知球不可能每次都入网，我必须接受它。」今仗虽然未能全取3分，但卡尼对英格兰的出线形势仍然乐观：「我们当然想要赢波，但接受这一分，我们在分组赛依然处于非常有利的位置。」