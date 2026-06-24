世界杯2026｜克罗地亚小胜1:0将巴拿马踢出局 后备前锋安迪布迪美亚一箭定江山

美加墨世界杯L组次轮巴拿马对克罗地亚，克罗地亚凭后备前锋安迪布迪美亚一箭定江山，1:0小胜巴拿马打开今届胜利之门，而老将莫迪历以胜利庆祝为国效力第200场的里程碑。完成两轮后，格仔军团以3分位居小组第3，只落后首两位的英格兰和加纳1分，出线形势十分紧凑。至于两战皆北的巴拿马，提早一轮笃定出局。

赛前被睇好的克罗地亚上半场虽然占得57%的控球，但只限于外围传球，具威胁的埋门不多。反观，巴拿马利用两翼侧击于底线传中，攻势较对手克罗地亚更具威胁。战至21分钟，巴拿马右路进攻，中场基斯甸马天尼斯于右边禁区窄位起脚，被格仔军门将利华高域没收皮球。

巴拿马23分钟有黄金机会，右翼卫米高梅里路再于右路底线传中，队友汤马斯洛迪古斯门前头槌一顶，门将利华高域飞身将球扑高再中门楣弹出。不过，球证判米高梅里路传中前皮球已出底线；即使顶入亦无效。

格仔军团要到上半场补时才出现首次中目标射门，巴杜连拿接应佩列锡的横传，于左边禁区顶起脚，皮球直飞龙门左下角被巴拿马门将扑出底线。结果双方半场互无纪录，以0:0返回更衣室。

后备前锋安迪布迪美亚打开纪录

克罗地亚半场作出两个调动，由卡拉马历和安迪布迪美亚入替高华锡和彼得穆沙。格仔军团的调动于53分钟即见效，后备前锋安迪布迪美亚祖接应薛史坦尼锡右路底线传中，门前撞射入网，为球队先开纪录。

4分钟后克罗地亚又有反击机会，中场莫迪历直线妙传给翼锋柏沙历，后者单刀于左禁区起脚，巴拿马门将及时出迎封位将球挡出，柏沙历于窄位再补射皮球又于楣顶高出，格仔军错过拉开比数机会。

落后的巴拿马于68分钟有扳平机会，基奥云尼拉莫斯接应右路角球门前头槌一顶，可惜皮球贴楣底被格仔军门将利华高域托出底线。巴拿马之后加强攻势，可惜仍无法攻破格仔军大门，最终输0:1，分组两连败提早笃定出局。