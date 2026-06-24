体坛早报｜C朗六届有入球历史第一人 英格兰闷和加纳 迪甘斯斗挪威无缘督师

基斯坦奴朗拿度再创历史！他今晨带领葡萄牙于世界杯K组，面对乌兹别克梅开二度，助球队以5：0大胜之余，个人参战六届均有入球，是历史第一人。他赛后向镜头高呼「我回来了」。至于L组的英格兰面对加纳的铁桶阵吃闷棍，最终以0：0和波失分。卡尼在比赛末段有一次失机，他赛后表示「须接受不是每次都能入球」。

至于法国主帅迪甘斯因为母亲去世需赶回国出席葬礼，无法在分组赛最后一场斗挪威督师。伊朗则获美国放宽入境限制，大军可在比赛前两天抵美。

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