世界杯2026｜卡尼被柏迪全场紧盯 完场前失机「须接受不是每次都能入球」

英格兰在世界杯第2场分组赛面对加纳和波失分，其中哈利卡尼于87分钟门前失机。他赛后表示「很清楚不是每次都能将机会转化入球，必须接受」。

加纳大打防守反击，除了铁桶阵死守英格兰的进攻，更派出汤马士柏迪紧盯卡尼。卡尼赛后表示：「大部份时间柏迪都对我人盯人防守，我没有太多空间回后接应，然后再后上杀入禁区，而且对方在禁区内的防守也做得很好⋯⋯世界杯就是会遇上这样的比赛，面对一些有实力、阵型紧密的球队，令我们踢起来非常困难。」

卡尼被柏迪全场紧逼。美联社

卡尼近门无人看管下失机。路透社

英格兰0：0加纳。美联社

加纳的反击颇有威胁。美联社

「大部分时间都能把握到」

但他苦等全场，终于到87分钟等到一次黄金机会，奥莱利的头槌中楣弹中后，皮球落在卡尼的面前，但他在无人看管下起脚一飞冲天。卡尼赛后谈及这次失机：「我一直在等待这样的机会，出现在自己面前。对前锋来说，这是一场需要耐心等待皮球弹到自己脚下的比赛，机会的确出现了。只是我未能好好压住皮球。我对自己有信心，这样的机会大部分时间都能把握到。所以事情就是这样，我很清楚不是每次机会都能转化成入球，我必须接受。」

杜曹：尊重分组对手 斗巴拿马料同样艰难

英格兰主帅杜曹对于卡尼今场的处境表示：「敌军基本上是以10人，对抗我们8人的攻势，卡尼身边的空间非常狭窄……哈利获得了一次他平日几乎不会错失的机会，但今天他没有把握到。」但杜曹认为只是一场和局，无需担心：「我并不感到沮丧，因为我早已预料到这场会非常艰难。加纳身体对抗能力很强，而且投入度极高，非常难攻破。」英格兰同组有克罗地亚、加纳和巴拿马，赛前被睇高一线，但杜曹表示：「我很尊重分组对手，第3场对巴拿马预料也会很艰难，他们斗加纳的表现非常出色。」