世界杯2026｜迪甘斯丧母回国出席葬礼 将缺席法国大战挪威
更新时间：06:47 2026-06-24 HKT
发布时间：06:47 2026-06-24 HKT
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法国主帅迪甘斯因为母亲去世，将不会于法国最后一场分组赛斗挪威督师。
法国足总发表声明，指迪甘斯于早上得知母亲离世的消息，将会飞回法国出席母亲的葬礼：「迪甘斯未能带领球队操练，备战法国斗挪威一役，并将在I组最后一战缺席。他已经向身处训练大本营的法国足总会长菲腊比迪亚路确保，其职务将由助教基尔史堤芬代行，直至他回归为止。」
现年57岁的迪甘斯球员时代曾于1998年以队长身份，带领法国赢得世界杯。他由2012年起执教法国，曾领军于2018年夺得世界杯冠军，上届亦杀入决赛，但面对美斯领军的阿根廷饮恨。
将上演麦巴比大战夏兰特
今届法国与挪威同样两战两胜，提早一轮锁定出席32强，最后一场成为首名争夺战。这场被视为分组赛阶段其中一场最瞩目大战，皆因麦巴比将与夏兰特正面交锋；两人暂时同样在今届世界杯攻入4球。
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