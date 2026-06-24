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世界杯2026｜英格兰0：0加纳 哈利卡尼门前失机

足球世界
更新时间：06:10 2026-06-24 HKT
发布时间：06:10 2026-06-24 HKT

英格兰今晨于L组出战第二场分组赛面对加纳，下半场狂攻下无功而还，其中哈利卡尼有一次近门失机。最终英格兰只能以0：0赛和加纳。

上半场6射零中目标

英格兰上半场控球率近八成，但6射零中目标，其中迪格兰赖斯的罚球高出，算是「三狮军团」上半场较有威胁的攻门。面对加纳企位深的密集防线，朗尼认为英格兰需要更多走动，试图打乱对方有组织的防守，令他们更易失位。

三狮军团下半场早段仍然无甚起色，到57分钟英格兰终于有一次较具威胁的射门，皮球由左路运到右路，马度基在辅位起脚被敌军守将挡到，之后安东尼哥顿的射门又被加纳门将阿萨里一抱入怀。

尼高奥莱利的头槌中楣。美联社
尼高奥莱利的头槌中楣。美联社
卡尼门前失机。美联社
卡尼门前失机。美联社
卡尼无人看管下补中，一飞冲天。美联社
卡尼无人看管下补中，一飞冲天。美联社
加纳守和英格兰。美联社
加纳守和英格兰。美联社

至于加纳的反击甚具威胁，67分钟阿度获得近乎单刀机会，英格兰门将比克福特跑出禁区拦截，两人都没有碰到波下相撞，球证判加纳犯规。79分钟，加纳的阿度接应直线后有单刀机会，但他第一下控球甩脚，之后再射门却射中门前队友的安东尼施美安。

奥莱利头槌中柱 古希攻门被护空门

英格兰末段换入尼高奥莱利、布卡约沙卡和拉舒福特等加强攻力。英格兰于末段加快节奏狂攻，86分钟沙卡的射门被救出，到87分钟英军有一次黄金机会，尼高奥莱利的头槌攻门中楣，哈利卡尼无人看管下的近门补射一飞冲天。93分钟，古希接应左路角球头槌攻门，但被加纳球员于白界前护空门。两军最终互交白卷，战绩均为1胜1和得4分。

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