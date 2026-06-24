世界杯2026｜C朗吐乌气高呼「我回来了」 马帅：球队首战失利后成长

基斯坦奴朗拿度第6次出战世界杯，经历首场因表现一般备受批评后，今晨一吐乌气，梅开二度成为首名在六届世杯均有入球球员。C朗拿度赛后向电视镜头高呼「我回来了，我回来了」。

葡萄牙今晨面对乌兹别克，有C朗拿度梅开二度，最终以5：0破敌。C朗拿度成为首名六届均有入球的球员，亦以10球超级葡萄牙名宿尤西比奥，成为葡萄牙于世界杯入球王。

C朗一吐乌气。美联社

C朗再创历史。美联社

马天尼斯仍然球队从首战失利中有所成长。美联社

C朗成为首名六届均有入球球员。美联社

相比首战仅以1：1赛果刚果民主共和国，葡萄牙今晨的表现判若两队，而C朗拿度的演出亦成为回应首战判评的最佳证明。一吐乌气的C朗在完场后，对着电视镜头高呼「我回来了，我回来了」。41岁的C朗赛后接受访问说：「球队表现出色，进步了很多，真是否极泰来。当然，就个人而言，打破纪录总是令人高兴的，但我的目标始终是帮助球队捧杯。」

最后一轮斗哥伦比亚

至于葡萄牙主帅马天尼斯，对于球队表现改善表示：「有时候你需要像首战那样的比赛，才能在赛事中成长。今天我们看到了投入度相同、但更成熟的球队，因为这已不再是揭幕战了。」葡萄牙的战绩是1胜1和得4分，最后一轮的对手是哥伦比亚。