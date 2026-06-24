世界杯2026｜美国放宽伊朗队入境限制 可在比赛前两天抵美

美国国土安全部今晨表示，美方已放宽对伊朗国家队的入境限制，允许球队在下一场赛事前两天入境。

部门发言人表示，球队仍须在周五西雅图赛事结束后离境。伊朗足球总会发言人确认，球队将于周三从墨西哥的大本营出发前往西雅图，出战G组最后一场分组赛斗埃及。根据《美联社》的报道，白宫FIFA工作小组执行主任Andrew Giuliani表示：「这是我们事前计划好的。我们打算观察前两次移动的情况，若一切顺利，考虑到较长的旅途时间，我们便会将提前入境时间延长一天。」

伊朗首战以2：2赛和新西兰。美联社

伊朗头两场比赛均在洛杉矶举行。美联社

伊朗的大本营在墨西哥。美联社

头两场赛前1天才可入境

伊朗一直对球队出行被限制，以及战争爆发以来面临的种种挑战表达不满。伊朗赛前已有多名官员及随队职员被拒入境，而他们头两场分组赛均在洛杉矶进行，球队被要求在赛前1天才获准入境美国。球队在赛前1天抵达并不罕见，亦符合国际足联的规定，但伊朗曾要求获得更多时间适应东道主城市，并在赛事后充分休息恢复。

查汉巴克殊：盼与其余47队待遇相同

日前以0：0赛和比利时后，伊朗中场查汉巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）表示，希望球队能尽快前往西雅图，适应斗埃及的比赛环境：「我们的要求不多，只是希望获得与其余47支球队相同的待遇。希望我们能带同所有相关人员，让他们与我们同行，协助球队备战。」