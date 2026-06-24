世界杯球王之争，基斯坦奴朗拿度不让美斯专美。他今晨带领葡萄牙于K组面对乌兹别克于上半场梅开二度，成为首名六届均有入球球员。葡萄牙最终以5：0击败乌兹别克。

C朗拿度于6分钟创造历史，他接应简些路的右路传中，第一时间起脚射门，为葡萄牙打开纪录之余，成为首名六届有「士哥」球员。葡萄牙于17分钟拉开比数，一次禁区顶的罚球，正以为会由C朗拿度主理下，原来是由队友纽奴文迪斯起脚破网，葡萄牙领先到2：0。

C朗拿度上半场梅开二度。美联社

C朗于39分钟的入球，令他超越尤西比奥成为葡萄牙世杯入球王。美联社

C朗创历史的一刻，成为首名六届有入球球员。美联社

超越尤西比奥 成葡萄牙世杯入球王

C朗拿度于39分钟再破一项纪录，他接应般奴费南迪斯的直线起脚，皮球慢溜尾袋，为葡萄牙拉开比数至3：0。这是他历届世界杯的第10球，超越葡萄牙名宿尤西比奥，成为葡萄牙于世界杯入球最多球员。C朗拿度本在完半场前有机会连中三元，但他面对出迎门将的「Chip射」被乌兹别克球员护空门。葡萄牙半场领先3：0。

葡萄牙于58分钟有一次美妙罚球组织，C朗拿度假装主射但向前跑，B费再轻轻笠传给C朗，后者形成单刀，但他起脚被出迎的乌兹别克门将挡走。紧接的角球葡萄牙再入一球，C朗跑向前点接应，皮球最后弹中乌兹别克门将尼马托夫入网，葡萄牙凭这个乌龙球领先至4：0。

C朗于73分钟有一次机会，他接应左路传中第一时间起左脚，但皮球斜出。他随即有另一次机会，把握到乌兹别克的门将失误截得皮球，但他的劲射被尼马托夫救到。乌兹别克于87分钟再失波，葡萄牙由拉菲尔利亚奥射成5：0完场。