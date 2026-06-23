女足｜马泽纯大热倒灶 杰志丹妮尔膺香港足球小姐 大方表示在对手身上学到野同继续做好自己

中国香港足球总会周二（23日）举行周年晚宴暨颁奖礼，颁发男女子各级别的奖项，其中最受注目的必然是香港足球小姐的揭晓，但助仁足社完成联赛冠军及足总杯冠军的队长马泽纯大热倒灶，由杰志中坚丹妮尔（Danielle Vos）获得。

杰志中坚丹妮尔膺香港足球小姐。杰志FB图

丹妮尔因回澳洲陪家人，因此未能亲身接受奖项，但她亦有录制短片感谢。摄影：魏国谦

大热倒灶的马泽纯亦大方祝贺对手，并指在丹妮尔身上亦学到不少东西。摄影：魏国谦

马泽纯倒灶失香港足球小姐 大方面对称在丹妮尔身上学到不少东西

现年26岁来自荷兰的丹妮尔司职中坚，今季为杰志上阵18场攻入8球，她因回澳洲陪家人，因此未能亲身接受奖项，但她亦有录制短片感谢：「好抱歉我回去澳洲陪伴家人，今日未能亲身到场接受奖项，我好惊喜可以取得这个奖项，2年半前我因为ACL伤势一度以为要「挂靴」，好庆幸我留在了赛场，并有幸获此荣誉，相信未来香港女足会更加进步，联赛亦会更加刺激。」

大热倒灶的马泽纯亦大方祝贺对手，并指在丹妮尔身上亦学到不少东西并指：「我觉得无论结果系点，我都会做好我嘅本份，继续带领球队去赢更加多嘅奖项，同埋踢更加好嘅足球，希望我哋下年可以除咗今年可以攞到两个奖项之外，我哋下一年都可以做更加多嘅嘢俾大家睇到。」对于错失香港足球小姐她亦表示未有太过失落并指出：「我觉得都只系一个名，唔系话我攞咗呢个奖，我就会有特别多嘅嘢，我觉得我都系记住做好我自己嘅角色，喺香港队嘅队长、球会嘅队长啦，希望喺呢两个角色入面，我会做得更加好。」

阿纯虽失落香港足球小姐，但仍然有一众队友和仁足社主席陈祖龙的支持和拥抱安慰。摄影：魏国谦

仁足社主席陈祖龙（左二）、仁足社营运总裁山度士（右一）。摄影：魏国谦

仁足社射手梁匡荞以31球入球获今季神射手。摄影：魏国谦

陈祖龙：心里知边个系香港足球小姐

阿纯虽失落香港足球小姐，但仍然有一众队友和仁足社主席陈祖龙的支持和拥抱安慰，对此结果仁足社营运总裁山度士有微言，指出仁足社今季赢得双料冠军，更2次击败对手杰志：「我年我哋嘅表现大家都有目共睹，我都谂住系阿纯拎，但系我哋都要接受受呢个结果。」而陈祖龙则表示：「我哋今日庆祝双冠！我哋心入边好清楚知道边个系香港足球小姐，唔需要用奖项嚟证明啲咩，用成绩嚟说话。」

港队女足主帅列卡度表示陈颂文归队的机会大。摄影：魏国谦

布力般流浪港将陈颂文大机会归队出战亚运

而较早前港队女子足球亚运初选大名单亦已出炉，已移居英国并效力布力般流浪的陈颂文亦在名单中，港队女足主帅列卡度表示她归队的机会大，列卡度也表示希望其他一众外流港将可以尽快归队操练，他亦透露在7月开始已安排集训和友赛，而提到8月仁足社将出战亚冠外围赛，列卡度亦指会与球队沟通和留意球员状况。

记者/摄影：魏国谦