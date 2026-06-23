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英超│曼联拒绝追价斟马迪奥斯费南迪斯 坚持精明转会原则

足球世界
更新时间：17:44 2026-06-23 HKT
发布时间：17:44 2026-06-23 HKT

曼联的转会新闻最近转趋平静，最新的报导指就算热刺和皇家马德里都加入战团，他们仍无意追价斟介主场中场目标马迪奥斯费南迪斯(Mateus Fernandes)，认为韦斯咸要求的8,000万镑转会费过高。消息指红魔高层坚持股东之一拉克特利夫爵士入主后的精明转会原则，不会以过高溢价签人。

曼联拒绝追价斟马迪奥斯费南迪斯 。路透社
曼联拒绝追价斟马迪奥斯费南迪斯 。路透社

拒绝高价追M费

马迪奥斯费南迪斯是曼联重组中场线的主要目标人物，早已表示有兴趣。然而热刺、皇家马德里和巴黎圣日耳门都加入战团，当中更传出前者已和其经理人团队就个人条款达成一致，这支伦敦球会亦愿意给予高额转会费，红魔就由领先变成落后。

已彻底摆脱高价追人陋习

英国媒体《The Athletic UK》周一报导，红魔就算面对多个竞争对手也好，仍拒绝追价斟介，皆因他们认为韦斯咸的叫价8,000万镑过高，不愿意接受这个价钱。事实上红魔自拉克特利夫爵士入主后，彻底摆脱以高价追人的陋习，改为精明转会的原则，只会在合理价签下目标，拒绝以提出高溢价。

曼联认为韦斯咸要求的8,000万镑转会费过高。路透社
曼联认为韦斯咸要求的8,000万镑转会费过高。路透社

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