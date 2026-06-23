Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜葡萄牙生死战官方社媒呼吁团结 海报离奇「飞走」C朗引热议

足球世界
更新时间：17:37 2026-06-23 HKT
发布时间：17:37 2026-06-23 HKT

葡萄牙将于香港时间明日凌晨1时迎战乌兹别克，迎来关乎出线形势的关键一战。然而大战前夕，葡萄牙官方社交媒体发布的一张赛日预告海报却引发热议。官方配文写上「团结一致，为了葡萄牙（Juntos. Por Portugal.）」，但眼利的网民却发现，当家球星C朗竟然离奇在海报中「失踪」。

葡军首轮分组赛爆冷被刚果民主共和国逼和1:1，今仗面对同组实力最弱的乌兹别克绝对不容有失，否则末轮硬撼哥伦比亚将丧失出线主动权。球队「老大哥」C朗上仗状态平平，正选席位是否稳固已成焦点。更令人担忧的是葡军目前的内部气氛，不少C朗的狂热球迷近日在社交媒体疯狂「洗版」攻击其他葡萄牙国脚，强烈要求他们「交波畀C朗」，令球队备受沉重的舆论压力。

正值风口浪尖，葡萄牙官方X帐号发布的这张赛前海报，主视觉仅选用了祖奥菲历斯（João Félix）、域天拿（Vitinha）、连拿度维加（Renato Veiga）及达洛治（Diogo Dalot）4位球员，并配文「团结一致」的字眼，令大家浮想联翩，不知葡萄牙官方社媒的表达意欲何为。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
23小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
10小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
7小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
9小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
5小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
5小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
7小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
8小时前