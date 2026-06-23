世界杯2026｜葡萄牙生死战官方社媒呼吁团结 海报离奇「飞走」C朗引热议

葡萄牙将于香港时间明日凌晨1时迎战乌兹别克，迎来关乎出线形势的关键一战。然而大战前夕，葡萄牙官方社交媒体发布的一张赛日预告海报却引发热议。官方配文写上「团结一致，为了葡萄牙（Juntos. Por Portugal.）」，但眼利的网民却发现，当家球星C朗竟然离奇在海报中「失踪」。

葡军首轮分组赛爆冷被刚果民主共和国逼和1:1，今仗面对同组实力最弱的乌兹别克绝对不容有失，否则末轮硬撼哥伦比亚将丧失出线主动权。球队「老大哥」C朗上仗状态平平，正选席位是否稳固已成焦点。更令人担忧的是葡军目前的内部气氛，不少C朗的狂热球迷近日在社交媒体疯狂「洗版」攻击其他葡萄牙国脚，强烈要求他们「交波畀C朗」，令球队备受沉重的舆论压力。

正值风口浪尖，葡萄牙官方X帐号发布的这张赛前海报，主视觉仅选用了祖奥菲历斯（João Félix）、域天拿（Vitinha）、连拿度维加（Renato Veiga）及达洛治（Diogo Dalot）4位球员，并配文「团结一致」的字眼，令大家浮想联翩，不知葡萄牙官方社媒的表达意欲何为。