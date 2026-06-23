世界杯2026预告｜神锋齐起孖压力落C朗身上 葡军誓挫乌兹别克 英格兰恶斗加纳求连捷

世界杯分组赛激战连场，「死亡之组」I组固然斗得难分难解，早前美斯、麦巴比和夏兰特三位神锋更齐齐「起孖」尽显身价。明日焦点赛事同样精彩，上仗失分的葡萄牙将由C朗领军大战乌兹别克，力争打开胜利之门；「三狮军团」英格兰则会迎战加纳。明早更有两场免费直播的赛事，分别为巴拿马对克罗地亚，以及哥伦比亚硬撼刚果民主共和国，球迷不容错过。

葡萄牙 vs 乌兹别克 （Now 616/618 凌晨01:00直播）

葡萄牙首轮爆冷被刚果民主共和国逼和1:1，全场虽有高达75%控球率及783次传球，但进攻沦为「老鼠拉龟」，仅得7次射门1次中框，效率极低。目前K组哥伦比亚以3分领跑，葡军若今仗面对同组实力最弱的乌兹别克仍未能打开胜利之门，末轮硬撼哥伦比亚将丧失出线主动权。

随著美斯、麦巴比及夏兰特在次轮分组赛纷纷梅开二度，压力全数落在C朗身上。这位41岁老将已连续10场大赛陷入「入球荒」，若不计12码更是13场交白卷。岁月催人，C朗现时在阵中已转型为柱趸式中锋，跑动及突破能力大减，主要依赖抢点及头槌攻门。更令人担忧的是葡军的内部气氛，不少C朗狂热球迷在社交媒体疯狂攻击其他葡萄牙国脚，要求他们「交波畀C朗」，这种舆论压力对球队争胜百害而无一利。

英格兰 vs 加纳（Now 616/618 凌晨04:00直播）

「三狮军团」英格兰上仗以4:2击退克罗地亚，尽显争标分子本色。球队多次透过后场精准快速的传球撕破对手逼抢网，反击极具威胁，全场在对方禁区内录得20次射门，进攻质素极高。主帅杜曹（Thomas Tuchel）向来擅踢杯赛，为球队注入现代化战术，配合哈利卡尼（Harry Kane）稳定的传射输出，以及状态回勇的比宁咸（Jude Bellingham），阵容实力超班。

不过，英军今仗面对世界排名73位、全组最低的加纳，对手在实力悬殊下或将会全面退守。加纳上仗虽然以1:0险胜巴拿马，但全场被这支名不经传的对手压制，被射门11次兼在禁区内被触球19次。加纳球员虽有不俗的个人能力，但整体战术纪律欠佳，面对级数远胜一筹的英格兰，防线将风声鹤唳。英军今仗的最大考验，将是如何有效「破密集」撕破加纳的铁桶阵。

巴拿马 vs 克罗地亚 （Viu99 早上07:00免费直播）

「格仔军团」克罗地亚首战虽然以2:4不敌小组最强的英格兰，但双方合演了首轮分组赛最精彩的一役，克军在攻守两端均有亮眼发挥。然而，球队阵容老化的问题依然存在，中场拦截力及进攻活力均有所下滑，40岁老将莫迪历（Luka Modric）的体能与发挥，将决定球队的命运。至于首战失利的巴拿马，门前把握力疲弱的问题表露无遗，今仗面对防守具一定质素的克罗地亚，要争取入球将面临极大挑战。

哥伦比亚 vs 刚果民主共和国 （Viu99 早上10:00免费直播）

刚果民主共和国上仗面对夺标热门葡萄牙展现出极强韧性，全场将对手的射门次数限制在7次，预期入球值（xG）更低见0.65，最终成功逼和1:1，足以证明其防守组织极为严密。另一边厢，哥伦比亚上仗击败乌兹别克，进攻端未受太大考验，但后防却略显大意，被对手屡次打反击录得8次射门并失掉1球。哥伦比亚今仗除了要面对刚果更严密的防线外，对手极具威胁的反击速度，随时成为哥军后防的心腹大患。

↓↓世界杯2026│Viu TV 免费直播详情↓↓

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。