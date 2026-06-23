世界杯2026│加纳巫师再发功 称阻止哈利卡尼今晚为英格兰上阵 14世杯曾令C朗受伤

美加墨世界杯分组次轮最后2组比赛，将于香港时间今晚深夜至明早上演，包括L组英格兰对加纳。过往声称曾在2014世界杯令葡萄牙巨星C朗拿度受伤的著名加纳巫师邦萨姆，如今再度发功，将目标转向英格兰射手兼队队长哈里卡尼，阻止他今仗上阵斗加纳。(Now616、618台周三凌晨4:00直播)

英格兰对加纳争取提早出线

英格兰在L组首轮击败克罗地亚，加纳亦凭补时阶段的绝杀入球1:0赢巴拿马。加纳今场挑战英军，巫师邦萨姆表示他正为球队发功，他接受《每日星报》采访时表示：「我正在对哈利卡尼做一些事情。此前我已经证明过自己的能力，所以我知道该怎么做才能限制他。我因自己的预测而闻名，我并不是希望他遭遇严重伤病，只是希望他在面对我的国家时受到一定影响。我会做好自己的事情，帮助加纳。」

巫师指会阻止卡尼上阵斗加纳

邦萨姆曾声称自己在2014件世界杯期间，令到C朗受膝伤困扰。当年葡军与加纳同组，C朗在该届世杯前的13至14球季大熟大勇，全季各赛为当时效力的皇家马德里攻入51球，可是季尾突然拉伤肌肉。其后他在世杯受伤患困扰表现平平，3场分组赛悉数上阵并取得1入球1助攻也好，球队仍在分组赛出局。