世界杯2026‧有片｜挪威「维京划船」热爆全球占领时代广场 夏兰特奥迪加特带头 万人庆祝极震撼

挪威今日于世界杯分组赛以3:2惊险击败塞内加尔，提前锁定32强席位！完场后一众挪威国脚齐齐坐在草地上，与看台球迷互动，做出标志性的「维京划船」（Viking row）庆祝动作，将现场气氛推向高潮。

Norway team doing the rowing celebration with Haaland in front after qualifying 😭😭😭 pic.twitter.com/V0bD4814PM — 17 (@DxBruyneSZN) June 23, 2026

奥迪加特带头打节拍 场面震撼

挪威自1998年以来首次重返世杯决赛周，球迷自然兴奋莫名。连日来，大批身穿红衫的挪威球迷已将这项「维京划船」传统发扬光大，无论在球场、扶手电梯、地铁，甚至远至纽约时代广场，都能见到他们「划船」的身影。

All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Imagine you’re on your morning commute in NYC and you meet the Viking Row head on pic.twitter.com/GVNUlMaEF3 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup



Adding this to the list of things I’ve never seen before and probably never will again pic.twitter.com/j8NvltOvfk — Jeremy Siegel (@jersiegel) June 16, 2026

挪威强势锁定32强名额，梅开二度的赢波功臣夏兰特（Erling Haaland）与队长奥迪加特（Martin Odegaard）自然心情大好，赛后带领大军走到球迷区前准备「划船」。全队随即排成犹如一艘「维京长船」的阵型，由奥迪加特带头打起节拍，众人整齐划一地做出划船动作，气势磅礡十分震撼，

庆祝动作热爆全球 球员大赞「有魔法」

这股「维京」热潮更席卷全球。远在挪威的球迷亦隔空加入庆祝，将世界各地的挪威趸连系在一起。中场贝治（Patrick Berg）坦言，最初没想过这个动作会如此受欢迎：「起初大家都有点怀疑，这到底会成为经典，还是昙花一现？但现在它已成为我们世杯之旅的重要印记。」

🚨 WATCH: Viking Row at MetLife Stadium during Norway vs Senegal looks absolutely incredible. 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/oqU28vOIOP — Sports on Predict (@predictdotsport) June 23, 2026

贝治续指：「看到大家在纽约也这样做，感觉真的很美妙。其实我们出发踢世杯前，奥斯陆的球迷就已经开始这样做，现在更是全世界都知道了。我深深感受到我们与球迷共同创造的能量，这对球队至关重要。」前锋索洛夫（Alexander Sorloth）赛后亦难掩兴奋，笑言：「这真的超级好玩！比我想像中还要有趣得多。当你听到全场一起带动的那种声势，感觉简直是有魔法一样不可思议。」