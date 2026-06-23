世界杯2026‧有片｜挪威「维京划船」热爆全球占领时代广场 夏兰特奥迪加特带头 万人庆祝极震撼
发布时间：14:44 2026-06-23 HKT
挪威今日于世界杯分组赛以3:2惊险击败塞内加尔，提前锁定32强席位！完场后一众挪威国脚齐齐坐在草地上，与看台球迷互动，做出标志性的「维京划船」（Viking row）庆祝动作，将现场气氛推向高潮。
Norway team doing the rowing celebration with Haaland in front after qualifying 😭😭😭 pic.twitter.com/V0bD4814PM— 17 (@DxBruyneSZN) June 23, 2026
奥迪加特带头打节拍 场面震撼
挪威自1998年以来首次重返世杯决赛周，球迷自然兴奋莫名。连日来，大批身穿红衫的挪威球迷已将这项「维京划船」传统发扬光大，无论在球场、扶手电梯、地铁，甚至远至纽约时代广场，都能见到他们「划船」的身影。
All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE— Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026
Imagine you’re on your morning commute in NYC and you meet the Viking Row head on pic.twitter.com/GVNUlMaEF3— Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026
Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup— Jeremy Siegel (@jersiegel) June 16, 2026
Adding this to the list of things I’ve never seen before and probably never will again pic.twitter.com/j8NvltOvfk
挪威强势锁定32强名额，梅开二度的赢波功臣夏兰特（Erling Haaland）与队长奥迪加特（Martin Odegaard）自然心情大好，赛后带领大军走到球迷区前准备「划船」。全队随即排成犹如一艘「维京长船」的阵型，由奥迪加特带头打起节拍，众人整齐划一地做出划船动作，气势磅礡十分震撼，
庆祝动作热爆全球 球员大赞「有魔法」
这股「维京」热潮更席卷全球。远在挪威的球迷亦隔空加入庆祝，将世界各地的挪威趸连系在一起。中场贝治（Patrick Berg）坦言，最初没想过这个动作会如此受欢迎：「起初大家都有点怀疑，这到底会成为经典，还是昙花一现？但现在它已成为我们世杯之旅的重要印记。」
🚨 WATCH: Viking Row at MetLife Stadium during Norway vs Senegal looks absolutely incredible. 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/oqU28vOIOP— Sports on Predict (@predictdotsport) June 23, 2026
贝治续指：「看到大家在纽约也这样做，感觉真的很美妙。其实我们出发踢世杯前，奥斯陆的球迷就已经开始这样做，现在更是全世界都知道了。我深深感受到我们与球迷共同创造的能量，这对球队至关重要。」前锋索洛夫（Alexander Sorloth）赛后亦难掩兴奋，笑言：「这真的超级好玩！比我想像中还要有趣得多。当你听到全场一起带动的那种声势，感觉简直是有魔法一样不可思议。」