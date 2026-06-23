Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026‧有片｜挪威「维京划船」热爆全球占领时代广场 夏兰特奥迪加特带头 万人庆祝极震撼

足球世界
更新时间：14:44 2026-06-23 HKT
发布时间：14:44 2026-06-23 HKT

挪威今日于世界杯分组赛以3:2惊险击败塞内加尔，提前锁定32强席位！完场后一众挪威国脚齐齐坐在草地上，与看台球迷互动，做出标志性的「维京划船」（Viking row）庆祝动作，将现场气氛推向高潮。

奥迪加特带头打节拍 场面震撼

挪威自1998年以来首次重返世杯决赛周，球迷自然兴奋莫名。连日来，大批身穿红衫的挪威球迷已将这项「维京划船」传统发扬光大，无论在球场、扶手电梯、地铁，甚至远至纽约时代广场，都能见到他们「划船」的身影。

 

 

挪威强势锁定32强名额，梅开二度的赢波功臣夏兰特（Erling Haaland）与队长奥迪加特（Martin Odegaard）自然心情大好，赛后带领大军走到球迷区前准备「划船」。全队随即排成犹如一艘「维京长船」的阵型，由奥迪加特带头打起节拍，众人整齐划一地做出划船动作，气势磅礡十分震撼，

庆祝动作热爆全球 球员大赞「有魔法」

这股「维京」热潮更席卷全球。远在挪威的球迷亦隔空加入庆祝，将世界各地的挪威趸连系在一起。中场贝治（Patrick Berg）坦言，最初没想过这个动作会如此受欢迎：「起初大家都有点怀疑，这到底会成为经典，还是昙花一现？但现在它已成为我们世杯之旅的重要印记。」

贝治续指：「看到大家在纽约也这样做，感觉真的很美妙。其实我们出发踢世杯前，奥斯陆的球迷就已经开始这样做，现在更是全世界都知道了。我深深感受到我们与球迷共同创造的能量，这对球队至关重要。」前锋索洛夫（Alexander Sorloth）赛后亦难掩兴奋，笑言：「这真的超级好玩！比我想像中还要有趣得多。当你听到全场一起带动的那种声势，感觉简直是有魔法一样不可思议。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
20小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
7小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
4小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
6小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
19小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
21小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
18小时前
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
时事热话
23小时前