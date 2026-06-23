世界杯2026│马天尼斯赞C朗最强系拉开空间 直指「系葡萄牙战术的最后拼图」!

首轮失分的葡萄牙，香港时间今晚深夜1时再度出场，在K组次轮对乌兹别克。该队队长C朗拿度继续成为焦点，教练马天尼斯表示作为一支主攻型球队，需要一位能够拉开空间的球员，前者在这方面正是最强。他更指C朗正是葡军战术中最后一块拼图，作用无人可以替代。(Now616、618冶周三凌晨1:00直播)

马天尼斯指C朗系最后拼图

葡萄牙在K组首轮仅1:1赛和刚果民主共和国，全场25次触球的队长C朗拿度成为众矢之的，不少声音批评他老态龙钟态退位让贤，但亦有支持者力撑他，最后在互联网掀起风波。今场葡军面对世杯新丁乌兹别克，教练马天尼斯赛前肯定C朗的价值：「我们是一支想要控球，以及快速夺回球权的球队。当我们控球时，需要很强的个性，知道如何进入对方禁区。我们要一名能拉开空间的球员，C朗在这方面是最强的，数据说明了这一点。他的跑动、拉开空间，本质上是我们战术中的最后一块拼图。」

葡萄牙球迷对C朗的歌颂。法新社

马天尼斯指C朗系最后拼图。美联社

马天尼斯指C朗系最后拼图。路透社

网民认为C朗无可能拉出空间

马天尼斯还指C朗是一名非常有经验的球员，还是很好的榜样，向队友展示了如何保持专注，今仗大家会由开场第一分钟开始，踢出精采的表现。然而网民对其说法并不卖帐，指C朗跑动少无能力拉开空间；有人更笑言出C朗葡军等如踢少一个，空间肯定多。