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西甲│艾华利斯表示想离开马体会 同球会倾过系最佳选择 有望回归英超投阿仙奴

足球世界
更新时间：12:43 2026-06-23 HKT
发布时间：12:43 2026-06-23 HKT

阿根廷前锋祖利安艾华利斯(Julian Alvarez)对阵奥地利后，接受媒体访问谈及个人前途问题，他矢言与所属的马德里体育会倾谈后，直言自己想离队去实现梦想，并指转会对各方都是最佳选择。这名26岁锋将如果真的离开，最大机会重返英超加盟阿仙奴，亦有望转战两届欧联盟主巴黎圣日耳门。

艾华利斯大机会重返英超加盟阿仙奴。路透社
艾华利斯大机会重返英超加盟阿仙奴。路透社

艾华利斯指离队对所有人都是最佳选择

祖利安艾华利斯周五为阿根廷后备出场，协助球队在J组次轮2:0击败阿尔及利亚。他在赛后被记者问到个人前途时，首次表示想离开马德里体育会：「我和马体会需要洽谈的人士交谈过，为了实现自己的梦想，对所有人最好的方法就是离队。」此子续指自己正在参加世界杯，所以并非合适的时间谈论去向，只是不想隐藏个人的想法，才公开交代。

阿根廷前锋祖利安艾华利斯有机会重返英超加盟阿仙奴，转战两届欧联盟主巴黎圣日耳门。路透社
阿根廷前锋祖利安艾华利斯有机会重返英超加盟阿仙奴，转战两届欧联盟主巴黎圣日耳门。路透社

有望投阿仙奴与曼城打对台

这名26岁锋将于2024年夏天以8150万镑，由曼城加盟马体会，106次为后者上阵取得49球17助攻，成为其他欧洲豪门的腊物。早前马体会的同市死敌皇家马德里曾出价1亿5000万欧罗求购，惟被拒绝，加上球会亦曾讽刺巴塞隆拿，预计两队不会是其下一个落脚地。艾华利斯最有机会重返英超，加盟新科英超冠军阿仙奴，与旧会蓝月打对台。而两届欧联盟主圣日耳门亦对他有兴趣，亦有机会出手。

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