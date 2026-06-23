世界杯2026｜连场起孖领挪威晋级 夏兰特破纪录笑言：「唔知做紧咩就入到波」

挪威「神锋」夏兰特（Erling Haaland）延续火热状态！在今日（22日）世界杯I组次轮赛事，挪威以3:2力克塞内加尔，夏兰特凭借下半场大发神威「梅开二度」，助球队两战全胜，提早锁定32强淘汰赛席位。这位曼城射手首次出战世杯即连续两场起孖，并蝉联赛事最佳球员（MVP），赛后他难掩喜悦，笑言入波就是自己的专长：「有时唔知自己做紧咩，就系入到波。」

连场起孖破队史纪录 睇齐哈利简尼

继首场对伊拉克的「地标战」攻入两球后，夏兰特今仗面对塞内加尔再度梅开二度。累积4个世杯入球的他，已超越名宿列达尔（Kjetil Rekdal），跃升为挪威队史世杯神射手。同时，他亦成为近50年来，继2018年的英格兰队长哈利卡尼（Harry Kane）后，第二位在生涯首两场世杯赛事均能攻入两球的球员。

夏兰特在国家队的表现一直火热，翻看数据，他在过去12场国家队比赛狂轰24球，且每场均有进帐，生涯58次为国披甲已累积53球。目前他在神射手榜以4球并列次席，仅落后阿根廷球王美斯一球，与法国球星麦巴比看齐。其实在今仗上半场补时阶段，夏兰特曾把握对方门将玩火失误起脚，可惜中柱弹出，否则有机会大演帽子戏法。

夏兰特（左）原本有机会在上半场就取得入波，可惜中柱。路透社

笑言入波是专长：「有时唔知自己做紧咩，就系入到波」

当赛后被传媒问到为何总能在各项大赛的初登场便疯狂入波时，夏兰特忍不住笑言：「入波是我的专长，我真的很擅长取得入球，但也相当幸运。我有时也不太清楚自己在做甚么，反正皮球就是入网了。」他续指：「这又是一个奇妙的夜晚，我感到超级自豪。自从首次为挪威上阵以来，我一直很享受为国效力，世界杯的舞台真的很棒！」

夏兰特笑言入波是专长。新华社

夏兰特笑言入波是专长。路透社

夏兰特笑言入波是专长。路透社

夏兰特笑言入波是专长。路透社

进攻效率冠绝世杯 谈争标呼吁「实际啲」

在夏兰特带领下，挪威展现出极高的进攻效率。据足球数据机构Opta统计，挪威头两轮分组赛合共只起脚25次便攻入7球，平均不到4次射门就能转化为1个入球；其每脚射门的平均预期入球值（xG）高达0.18，在已完成两轮赛事的球队中高踞榜首。

挪威阔别世杯决赛周28年，今届一击即中杀入淘汰赛。当被传媒问到这届赛事会否属于他与挪威、甚至有没有机会捧走大力神杯时，夏兰特保持一贯的幽默感，笑言：「能够晋级淘汰赛已经是一项了不起的成就，至于赢得世界杯？我们还是实际一点啦。」