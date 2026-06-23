世界杯2026│法国三叉戟上力包办3球 迪比利破世杯入球荒 奥利斯30次助攻破纪录

法国三叉戟基利安麦巴比(Kylian Mbappe)、奥士文尼迪比利(Ousmane Dembele)和米高奥利斯(Michael Olise)，被视为今届美加墨世界杯最强攻击组合，3人在周一(22日)分组次轮上力，分别录得入球和助攻包办3个入球，合力率队以3:0大胜伊拉克。麦巴比破多个纪录之余，迪比利亦打破世杯入球荒，奥利斯添加2次助攻后，全季各项球会和国家队比赛合共取得30次助攻，创下历史。

三叉戟一手一脚包办3个入球

今场法国3个入球由三叉戟一手一脚包办，首球奥利斯妙传麦巴比射入；第2球就轮到迪比利为麦巴比效劳；第3球奥利斯助攻迪比利破网，彼此合作威力尽现。应届金球奖得主迪比利亦凭这个入球，打破个人在世界杯和国际大赛的入球荒，他之前参加过19场世杯和欧洲国家杯比赛都伙粒无收。

迪比利破大赛入球荒 奥利斯30次助攻

而奥利斯添加2个助攻后，今季为法国和拜仁慕尼黑在各项比赛合共送出30次助攻，成为历来首位单季录得此助攻次数的五大联赛球员。队长麦巴比亦一口气打破多项纪录，包括个人于世杯累积16球，追平德国名将高路斯的入球数字，成世杯史上次席射手。