世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同日出场又斗入波 起孖成标配 金靴大激斗

3大神锋上周在美加墨世杯同日亮相，基利安麦巴比(Kylian Mbappe)和艾宁夏兰特(Erling Haaland)梅开二度，美斯(Lionel Messi)更威大演帽子戏法。他们周一(22日)再次携手出场又斗入波，结果一起收录2个入球，起孖恍似成为3人的标配，前英格兰中坚里奥费迪南以「又一天」来形容。同时因为3人的缘故，今届世杯金靴奖势斗灿烂。

3人同日出场又斗入波

因为赛程编配安排，麦巴比、夏兰特和美斯在分组头两轮都会在同一日亮相。同被编入I组的麦巴比和夏兰特，上周首轮齐齐梅开二度，分别率法国及挪威旗开得胜；J组的美斯更加大演帽子戏法，领阿根廷大胜阿尔及利亚。到周一分组次轮，3人又斗入波，彼此同样收录2个入球，并分别领军赢波，一起以2轮全胜的姿态提早出线。

美斯5球暂时领先射手榜

完成两轮，美斯累积5球，麦巴比和夏兰特就4球，里奥费迪南在社交媒体「慨叹」：「又一天，美斯入球x2，麦巴比入球x2，夏兰特入球x2，而且还在继续！！！金靴争之争燃起来。」事实上美斯在射手榜暂时领先，麦巴比及夏兰特紧随其后，加拿大的约拿芬大卫和德国后备王丹尼斯乌达夫就以3球并列，而累积2球就共有18人。

世界杯射手榜(截至22/06)

排名 球员(国家) 入球

1 美斯(阿根廷) 5球

2 基利安麦巴比(法国) 4球

2 艾宁夏兰特(挪威) 4球

4 约拿芬大卫(加拿大) 3球

4 丹尼斯乌达夫(德国) 3球