世界杯2026│麦巴比第100场国际赛梅开二度 世杯累积16球追到高路斯

法国天王基利安麦巴比(Kylian Mbappe)继首轮梅开二度后，周一(22日)美加墨世界杯I组次轮又起孖，率法国3:0大胜伊拉克。而今仗是麦巴比第100场国际赛，入2球后个人在世杯累积16球，追平德国名将高路斯的数字成世杯史上次席射手。同时他第6次于世杯梅开二度，成为历史第一人。

第100场国际赛起孖够威风

第100次为法国披甲的麦巴比，今仗仅花了14分钟就取得个人在今届世界杯第3个入球。比赛之后因为大雨和雷暴而暂停2小时，但没有淋湿此子火热的脚风，他在赛事重开后9分钟再入一球，连续2场梅开二度，并带领法国3球净胜伊拉克，小组两战全胜提早出线。

世杯累积16球追平高路斯

这名27岁锋将在百场里程碑威风八面，收累个人第16个世界杯入球，追平高路斯的数字成世杯历来入球第2多的球员，只是美斯同日亦起孖，仍差后者2球。而他3次参加决赛周有6次在单场入2球或以上，成为赛事史上起孖最多的球员，改写历史。

做到「百」分「百」完美

麦巴比在这100场国际赛中，合共收录60球，还有40次助攻，刚好参与100个入球，做到「百」分「百」完美。