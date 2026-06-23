Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│麦巴比第100场国际赛梅开二度 世杯累积16球追到高路斯

足球世界
更新时间：10:01 2026-06-23 HKT
发布时间：10:01 2026-06-23 HKT

法国天王基利安麦巴比(Kylian Mbappe)继首轮梅开二度后，周一(22日)美加墨世界杯I组次轮又起孖，率法国3:0大胜伊拉克。而今仗是麦巴比第100场国际赛，入2球后个人在世杯累积16球，追平德国名将高路斯的数字成世杯史上次席射手。同时他第6次于世杯梅开二度，成为历史第一人。

第100场国际赛起孖够威风

第100次为法国披甲的麦巴比，今仗仅花了14分钟就取得个人在今届世界杯第3个入球。比赛之后因为大雨和雷暴而暂停2小时，但没有淋湿此子火热的脚风，他在赛事重开后9分钟再入一球，连续2场梅开二度，并带领法国3球净胜伊拉克，小组两战全胜提早出线。

世杯累积16球追平高路斯

这名27岁锋将在百场里程碑威风八面，收累个人第16个世界杯入球，追平高路斯的数字成世杯历来入球第2多的球员，只是美斯同日亦起孖，仍差后者2球。而他3次参加决赛周有6次在单场入2球或以上，成为赛事史上起孖最多的球员，改写历史。

做到「百」分「百」完美

麦巴比在这100场国际赛中，合共收录60球，还有40次助攻，刚好参与100个入球，做到「百」分「百」完美。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
15小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
14小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
15小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
3小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
16小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
13小时前
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」。美联社、法新社
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」
足球世界
3小时前
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
政情
4小时前
77岁彭健新结婚近半世纪太太罕露面 膝下无子女突晒「一家四口」合照惹揣测
77岁彭健新结婚近半世纪太太罕露面 膝下无子女突晒「一家四口」合照惹揣测
影视圈
15小时前