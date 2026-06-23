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世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」

足球世界
更新时间：07:40 2026-06-23 HKT
发布时间：07:40 2026-06-23 HKT

美斯今晨斗奥地利梅开二度创造历史，超越德国名宿高路斯成为历来入球王。他本可以在更早时间独占这个美誉，但由于9分钟射失12码令纪录再等待29分钟才被打破，美斯赛后提及极刑宴客「真的非常愤怒，但我最终弥补过来」。

高路斯笑言「一直说美斯不差」

被超越的高路斯笑言「我一直说美斯不差」，并形容美斯是史上最伟大的球员。美斯今晨在38及95分钟入球，助阿根廷以2：0击败奥地利，他赛后表示：「超越一切，我为这场胜利感到无比高兴。这场比赛意义重大，但过程艰难，这个结果让我们能够以更从容的心态，面对接下来的赛事。今届世界杯每一场比赛都非常均势、非常激烈。我正在享受这个时刻，渴望与队友一同享受这一切。」

美斯于上半场9分钟射失12码。美联社
美斯于上半场9分钟射失12码。美联社

距离首次踏上世界杯舞台已是整整20年，美斯今周将迎来39岁生日，但他仍然是阿根廷的灵魂人物；今届球队两场所入的5球，均由美斯包办。除了球迷，队友对美斯的惊叹之情依然未褪，柏利迪斯表示：「真的太不可思议了。他在每一次训练、每一场比赛中都不断给我们惊喜。这对我们而言是享受，非常珍惜每天与他相处的时光。」

六战世界杯的美斯，将入球纪录的数字推前至18球。在他的带领下，阿根廷已经提早锁定出线32强席位，美斯的入球纪录很有可能继续改写。

美斯18球全纪录：

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