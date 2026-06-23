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英超｜马列斯卡同意执教曼城 车路士料获1700万镑赔偿金

足球世界
更新时间：06:24 2026-06-23 HKT
发布时间：06:24 2026-06-23 HKT

曼城即将展开后哥迪奥拿时代，接棒的很有机会是前车路士主帅马列斯卡。据《天空体育》报道，各方已经达成口头协议，而曼城将向车路士支付逾1700万镑的赔偿金。

料签约3年

报道指马列斯卡预计将于未来24小时内，前往曼彻斯特签下一纸3年合约；曼城和车路士暂时未有回应。马列斯卡于元旦日与车路士协议解除合约后，一直赋闲。他离开车路士时，合约尚余3年半，报道指曼城一直就马列斯卡的赔偿金问题与车路士谈判。

哥迪奥拿带领曼城10年后离队。路透社
哥迪奥拿带领曼城10年后离队。路透社
马列斯卡料将接替哥迪奥拿帅位。法新社
马列斯卡料将接替哥迪奥拿帅位。法新社
马列斯卡于元旦日被车路士解雇。法新社
马列斯卡于元旦日被车路士解雇。法新社

马列斯卡于2024年7月由李斯特城转投车路士，执教近一季半后「落镬」。他首季执教带领球队赢得欧协联和世界冠军球会杯冠军，翌季被炒时车路士排在英超第5位，之后由青年军教练麦法兰做替工，直至罗仙尼亚接掌帅印，但后者执掌104日后被炒，球队再由麦法兰领军到季尾，最终「蓝战士」以第10名完成。

曾助哥帅为曼城赢三冠王

至于曼城在哥迪奥拿执教的10年里，赢得17个重要锦标，马列斯卡在这段辉煌历史中功不可没。他于2020/21球季是曼城U23教头，领军赢得这组别联赛冠军；2022/23球季更担任哥迪奥拿的助手，「蓝月」在该季夺得三冠王。

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