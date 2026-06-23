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世界杯2026｜美斯梅开二度助阿根廷出线 以18球成历来入球王

足球世界
更新时间：03:09 2026-06-23 HKT
发布时间：03:09 2026-06-23 HKT

世界杯J组，美斯再度出场，再次创造历史。阿根廷凭美斯梅开二度，以2：0击败奥地利。美斯六届入18球，独占历来入球王美誉。阿根廷两战两胜提早锁定出线，两场5个入球由美斯包办。

9分钟，美斯操刀12码斜出。美联社
9分钟，美斯操刀12码斜出。美联社
20分钟，美斯单刀被奥地利门将舒拉格封到。美联社
20分钟，美斯单刀被奥地利门将舒拉格封到。美联社
32分钟，美斯的射门被阿拉巴挡出。美联社
32分钟，美斯的射门被阿拉巴挡出。美联社
38分钟，美斯助阿根廷打开纪录，并成为世界杯入球王。美联社
38分钟，美斯助阿根廷打开纪录，并成为世界杯入球王。美联社

9分钟12码宴客

小组赛首战大演帽子戏法的美斯，今场只需要入一球，就能打破高路斯纪录，独占世界杯入球王的美誉。但他于9分钟操刀12码射斜，20分钟单刀被奥地利门将舒拉格用脚封到，32分钟被力压的补射被阿拉巴护空门。

美斯于38分钟终于写下历史，来自法根度麦甸拿一次左路传送，前点的队友刻意让皮球漏过，后面的美斯第一时间烫射入网，六战世界杯的美斯以17球成为世杯历来入球王，这是他今届第4个入球。

美斯再创历史，成为世界杯入球王。路透社
美斯再创历史，成为世界杯入球王。路透社

阿根廷于下半场继续抢占主动，安素费南迪斯在62分钟于禁区边烫射，被守将奇云丹素封到。73分钟，美斯开出角球，干沙利斯冲前迎顶仅仅斜出。至于奥地利在控球上没有明显下风，但他们的攻势威胁有限，补时3分钟阿拉巴接应罚球头槌二传，云马的头槌斜出算最有威胁。

美斯包办阿根廷两场入球

96分钟，美斯将历史纪录再推前，他为队友送出直线，但队友的单刀被奥地利门将救出，皮球之后落到美斯脚下，他第二次的起射再射破奥地利大门，个人于历届世界杯入18球。最终阿根廷以2：0击败奥地利。阿根廷两战全胜排J组榜首，两场入这5球由美斯包办；奥地利的战绩则是1胜1败得3分。

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