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世界杯2026｜失业门神变当红炸子鸡！佛得角40岁钢门世杯爆红 据报获多间球会斟介兼疯狂吸金

足球世界
更新时间：16:20 2026-06-22 HKT
发布时间：15:46 2026-06-22 HKT

世界杯向来是诞生奇迹的舞台。6月初才在社交媒体宣布离开效力两年的葡甲球队查维斯（Chaves）、顿成自由身的佛得角门神禾仙夏（Vozinha），恐怕怎么也想不到，自己的命运竟会在今届世杯迎来180度大逆转。这位40岁的「失业门神」继首战对西班牙屡救险球一战封神后，今仗再度帮助球队逼和南美劲旅乌拉圭，令佛得角的出线机率直线飙升。世杯的一鸣惊人不仅让他声名大噪，更令他瞬间成为转会市场的「抢手货」，据报目前已有多间球会排队斟介，更接获大量来自欧洲及中国的商业代言邀约。

世杯首秀引轰动 惹多国球会垂青

据巴西媒体报道，禾仙夏的经理人透露，在首仗以0:0逼和西班牙后，这位经验丰富的40岁钢门已引起全球关注。经理人坦言：「说实话，他在世杯首秀后引发了极大轰动，目前已有多支球队有意将他收归旗下。尽管禾仙夏见惯风浪，能够保持冷静心态，但面对突如其来的爆红，仍让他有点应接不暇。」

禾仙夏受到的关注激增。AFP
禾仙夏受到的关注激增。AFP

IG粉丝破1500万 商业邀约接踵而来

除了球场上的成功，禾仙夏在网络上亦人气急升。截至目前（22日），他的IG粉丝人数已由开赛前的5万人，狂飙突破1500万大关！这数字不仅超越了德国「门神」纽亚（Manuel Neuer），甚至超越了NBA雷霆当家球星SGA、超级新星云班耶马，以及新科NBA总冠军般臣三人的IG粉丝总和。红极一时的禾仙夏除了受到各大球会青睐，在商业层面亦迎来大丰收。

经理人补充指，连日来已收到各式各样的品牌合作报价，当中包括不少巴西企业，而来自欧洲及中国的传媒与广告公司亦纷纷敲门寻求形象合作。为了拓展庞大市场，经理人更特意为他在TikTok及中国内地社交平台上开设个人帐号。面对排山倒海的粉丝与商业请求，禾仙夏本人目前正忙于录制专属短片及签名，再由经理人将这些「福利」寄往世界各地，足见这位世杯奇兵的惊人魅力。

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