世界杯2026｜告别八年前带伤饮恨 沙拿领埃及粉碎92载魔咒

世界杯的征途对于「法老王」沙拿（Mohamed Salah）与埃及队而言，从来都不是一帆风顺。然而，这段长达92年的漫长等待与无数次的抱憾而回，终于在今日迎来历史性的转捩点。在G组次轮赛事中，埃及凭借沙拿交出一入球一助攻的「神级」表现，以3:1绝地反击击败新西兰，拿下国家队史上首场世界杯决赛周胜仗。这场胜利，不仅打破了近百年的不胜魔咒，更是沙拿历经8年沉淀后的完美救赎。

苦等92载 破九战不胜魔咒

回首埃及的世界杯征途，堪称一部充满血泪的苦难史。早在1934年，埃及便成为首支亮相世杯舞台的非洲及阿拉伯国家，惟当年赛制仅得16队直接进行淘汰赛，他们首轮以2:4不敌匈牙利黯然出局。此后，埃及苦等半个多世纪，才于1990年再度闯入决赛周，但3战未尝一胜。

直至2018年俄罗斯世界杯，由如日中天的沙拿领军，却以3战全败收场。加上今届首仗以1:1逼和比利时，埃及在世杯历来9场比赛仅录得3和6负的惨淡战绩。今日一战，终让这支北非劲旅一吐积压近百年的乌气。

八年沉淀 从带伤饮恨到完美救赎

这场历史性胜仗，对34岁的沙拿而言更是意义非凡。将时光倒回2018年，当时26岁处于生涯巅峰的沙拿，在外围赛大发神威，带领埃及相隔28年重返决赛周，被国民奉为国家英雄。无奈造化弄人，他在世杯前夕的欧联决赛中惨遭弄伤肩膀，导致错过首场对乌拉圭的分组赛。其后他虽强忍痛楚带伤披甲并攻入两球，却只能眼睁睁看著球队三战皆北出局。当年的入球，伴随的是无尽的遗憾与无奈。

来到今届世杯，沙拿已届34岁之龄。在首仗赛和比利时后，今仗面对新西兰更在开赛15分钟便先失一球，球队再度陷入绝境。但这一次，「法老王」拒绝让历史重演。他在67分钟亲自操刀破网协助球队反超前，随后在82分钟开出精准角球，助攻后备入替的查斯古特（Mahmoud Trezeguet）头槌破网锁定胜局。当皮球入网一刻，沙拿兴奋的跳起庆祝，脸上绽放出由衷的狂喜——这与8年前带伤入球后的苦涩，形成了最鲜明、最动人的对比。

沙拿带领埃及取得世界杯首胜，破92年魔咒。路透社

沙拿带领埃及取得世界杯首胜，破92年魔咒。路透社

一人撑起半边天 荣膺最佳球员

数据足以证明沙拿对埃及队的无可取代。据统计，沙拿今仗合共参与了10次射门（5次亲自攻门、5次为队友创造机会），是今届世杯至今单场参与射门次数最多的球员。换言之，埃及几乎所有具威胁的攻势，都由他一手包办。此外，据OptaJose统计，沙拿在世杯赛场已为埃及直接参与5个入球（3入球2助攻）。自1966年有统计以来，在世杯攻入至少3球的球员中，沙拿直接参与本队入球的比例高达惊人的71%，绝对是球队的灵魂人物。

赛后毫无悬念荣膺全场最佳球员的沙拿，受访时难掩激动之情：「这实在太不可思议了，我甚至不知该用甚么言语来形容。这对所有球员、教练团队来说都是一项伟大的成就。希望我们能在小组赛延续这股气势，继续书写历史并争取出线。在未来的岁月里，这绝对会被铭记为埃及足球史上最伟大的成就之一。我们必须好好享受今天和明天，然后重新集中精力迎接下一场硬仗。」