比利时在美加墨世界杯G组再吃闷棍，继首轮赛和埃及后，周日(21日)次轮与伊朗互交白卷，连续看轮失分。该队射手卢卡古(Romelu Lukaku)今仗复任出选交白果，跨届连续8场世杯没有士哥，他赛后批评球队有战术但未能执行。而该队教练鲁迪加西亚(Rudi Garcia)亦指球队像「柴油机」般起动慢，迟迟未能入局失去先机。

卢卡古对上一个世杯入球已是8年前

刚季因伤大部份时间倦勤的卢卡古，在世界杯全面复出，首轮1:1和埃及替补出场后，今仗出任正选，出场73分钟1次中目标攻门但未能转化成入球，预期入球值仅0.03球。连同今仗，此子跨届已连续8场世杯比赛无入波，对上一次在世杯士哥已是2018世杯分组次轮，当时梅开二度领军5:2大胜突尼西亚。他在赛后不满球队演出：「如果带著战术出场，就必须严格执行，但我们未能做到。我们今场踢得一塌糊涂，大家要清醒过来。」

比利时教练鲁迪加西亚批评比利时似「柴油机」起动慢。法新社

教练：「我们像柴油机启动缓慢」

进攻效率不佳，是比利时在黄金一代逐渐淡出，近两届世杯一直遇到的问题。该队迪加西亚亦指球队像「柴油机」般起动慢：「我们像一台柴油机，启动缓慢，感觉有些球员在场上畏首畏尾。我之前一直强调要踢出进攻深度，但显然未能成功。」不过他有信心球队在分组尾轮可以击败新西兰，最后累积5分出线。