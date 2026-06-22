世界杯2026│佛得角尾轮对沙特阿拉伯 教练表示要争出线 有责任代表小国而战

佛得角接连赛和两支前世界杯盟主西班牙和乌拉圭后，在美加墨世界杯H组累积2分，有望争取出线。这个非洲岛国尾轮将会斗实力稍逊的沙特阿拉伯，教练巴比斯达(Bubista)直言会全力争取出线，并指他们会为所有在世杯舞台遇上困难的小国而战，想向全世界证明就算是小国，遇上资金困难都好，只要肯吃苦都可以和大国抗衡。

佛得角尾轮赢波肯定出线

佛得角是位于非洲西岸的大西洋岛国，由10个主要火山岛和8个小岛组成，人口约54万人，今届首次参加世界杯，外界在决赛周展开前认为他们是陪跑份子。然而他们踢出惊喜，H组首轮0:0赛和西班牙令全球震惊，今仗再2:2逼和乌拉圭，又有分落袋。佛得角目前与乌拉圭同得2分，西班牙就以4分排榜首，沙特阿拉伯1分敬陪末席，他们尾轮如果击败沙特，肯定以小组前2名出线，就算和波亦有机会成为8支最佳第3名之一出线淘汰赛。

教练指全队都相信可晋级

该队教练巴比斯达矢言经过2场积极的比赛后，会以出线为目标：「我们显然必须要考虑晋级，亦理所当然去考虑。望到球队的表现和小组形势，我们完全有理由这样做，球队会去尝试，会全力去拼，刚刚在更衣室内，所有球员都带著这种渴望和信念，球队会展示出争取晋级的决心。我们要向全世界展示这一点。」

为小国而战 有责任代表他们

同时巴比斯达指他们有另一更伟大的使命，代表所有小国而战：「我们希望在世杯舞台，证明一个很小的国家，就算面对资金困难，但只要有韧性、愿意吃苦头，以及做好组织工作，有能力与那些拥有更高水平球员和更好条件的大国国家队抗衡。我们要对在世杯上面对困难的小国负责任，也对所有非洲人民负责。」