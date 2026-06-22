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世界杯2026｜杜古为见证子女出世欲离队惹批评 屈坚斯撑家庭比足球重要

足球世界
更新时间：10:15 2026-06-22 HKT
发布时间：10:15 2026-06-22 HKT

比利时翼锋谢利美杜古为见证自己的孩子出生，表达了自己希望在世界杯期间返国陪伴妻子的想法，被电视台主持人批评。身为两子之父的英格兰前锋屈坚斯为杜古辩护，表示对调立场他会做同样选择。

电视台主持人：父亲在分娩时无用武之地

杜古在首战赛和埃及后向记者表示，妻子的预产期在7月第二周，届时赛事已进入8强阶段，若比利时仍未出局，他希望能在分娩时陪伴在侧：「这要视乎孩子何时出生，但这是我的第一个孩子，所以我绝对希望能在场。」这惹来法国《队报》电视台主持人皮艾朗（France Pierron）批评，形容分娩是「令人厌恶的时刻⋯⋯父亲完全无用武之地」。

比利时今晨赛和伊朗，杜古不在阵中。美联社
比利时今晨赛和伊朗，杜古不在阵中。美联社
杜古在首次赛和埃及后，表示希望离队陪妻子分娩。美联社
杜古在首次赛和埃及后，表示希望离队陪妻子分娩。美联社
杜古希望在世界杯期间离队，惹来批评。路透社
杜古希望在世界杯期间离队，惹来批评。路透社

屈坚斯对调立场会做同样选择

屈坚斯认为杜古绝对有权以家庭为主：「『令人厌恶』这一词语，根本不是形容分娩应该用的字眼。迎接第一个孩子来到这个世界，只会发生一次，是福分。赛季期间，球员经常远离家人和朋友，非常艰难。我理解杜古的想法，我认为他完全有权回去陪伴妻子。」他又表示如果他面对杜古的情况，都会作出同样选择：「我会想这样做，看不出有什么问题。这不关任何其他人的事，如果他选择回去，完全合情合理。」

皮艾朗的言论在社交媒体惹来猛烈的批评，她其后发表道歉声明：「我明白这些言论可能令部分人感到震惊、被冒犯或受伤，对此我深表歉意。我的原意从来不是想贬低父亲在伴侣和子女生命中的地位或角色。」

 

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