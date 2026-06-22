世界杯2026｜耶马首次正选轰个人首球梦想成真 「上届我在课室睇波」

西班牙战至分组赛第二场，终于在今届世界杯找到节奏，今晨以4：0大胜沙特阿拉伯。今场焦点落在首次在世界杯担今正选的拉明耶马，他在10分钟就攻入个人世杯首球，他形容是梦想成真。

第7名在19岁生日前世杯 开斋球员

对于7月13日才19岁生日的耶马，「上届世界杯我是在课室睇波」；4年过去，他在巴塞隆拿获得多项殊荣，并已经成为欧洲国家杯冠军得主。今晨斗沙特阿拉伯，是耶马首次于世界杯担任正选，今场他第一次接触球、在左路的盘扭已经十分具威胁。今场他虽然仅上阵45分钟，但在场上的一举一动都表现自信，并于10分钟找到他个人第一个世界杯入球，成为历史上第7名在19岁生日前，于世杯入球球员。

耶马于10分钟开斋。美联社

耶马今晨极具威胁。美联社

沙特阿拉伯需要多人看管耶马。美联社

耶马赛后表示，首战爆冷与佛得角言和，成为西班牙今仗的动力：「第一场比赛不像是我们应有的水准，但我们继续向前迈进。那场我们明知必须取胜的比赛，最终只能和波收场，著实地刺痛我们，这让我们深思了很多，最终以我们想要的方式踢出今场比赛。」

半场被换属赛前部署

对于18岁的耶马而言，今场亦别具意义：「这真的非常特别，我一直梦想能参与世界杯，能够在首次正选上阵便入球，是梦想成真。」他又解释自己45分钟便被换走，是按照赛前部署保留体力，「先踢半场然后休息，但最重要的是帮助球队」。

耶马赛后轻松自拍。美联社

英格兰名宿朗尼对于耶马赞不绝口，更提及两大球王美斯和C朗：「美斯和C朗之所以能够出战今届世界杯，是因为他们一直以来的投入，做对了所有事情，希望耶马也能做到这一点。真正令我印象深刻的是，当美斯加入那支巴塞隆拿时，阵中已有不少顶级球员；耶马加入巴塞和西班牙时，他已经成为核心人物，所有人都指望他领军取胜，他这么年轻已担起这份压力，希望他能在未来15年、20年都做到这一点。」