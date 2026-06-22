世界杯G组，比利时面对伊朗门将比兰云特左飞右扑，加上于67分钟起踢少个，最终仅以0：0赛和对手。比兰云特今场贡献7次扑救，是伊朗的抢分功臣。

伊朗罚球靓组织「食诈糊」

比利时今场控制战局，但伊朗的埋门更具威胁。伊朗于14分钟有一次黄金机会，但卡纳尼的快射被泰拔高图尔斯扑出。伊朗于25分钟有一记中路罚球，正以为队长夏沙菲会射门之际，他妙射地向前短传予前锋泰尼米，后者转身烫射破网。但经VAR翻看后，泰尼米仅仅越位，伊朗「食诈糊」。

比兰云特精彩挡出迪古柏的近射。美联社

伊朗门将比兰云特今场贡献7次扑救。美联社

两军半场互交白卷。换边后，比利时控制主导控球，尝试制造攻势，但到最后一脚始终未能真正考验伊朗门将比兰云特。伊朗于53分钟一次手榴弹战术更具威胁，泰尼米接应前柱队友头槌跣后，第一时间窝利抽射，但被高图尔斯精彩救出。

比利时之后的埋门有改善，59分钟，今场表现活跃的奇云迪布尼接应过头笠传送，于左路底线精彩控下皮球，随即地波传中，迪古柏近门起脚被已经落地失位的比兰云特回身扑出。

尼葛67分钟被逐

比利时于67分钟踢少个，23岁中坚尼敦尼葛回传出错，眼见泰尼米冲前抢球，尼葛情急下拉跌对方；尼葛作为最后一名守将，阻截明显入球机会，因而被球证直接红牌逐出场。

尼葛于67分钟被逐。美联社

踢多个的伊朗及后未能乘势破门，反而十人应战的比利时有一次具威胁的射门，但迪古柏于85分钟的射门，再被比兰云特救到，这是他今场第7次扑救。最终比利时以0：0赛和伊朗，两军战绩均是两战两和。